Reportan alarmante cifra de desaparición de niños en Bogotá

138227

Entre enero y mayo de 2023, en Bogotá, Colombia se han desaparecido 319 niños, niñas y adolescentes, de los cuales solo 180 se han encontrado, tristemente 1 hallado sin vida. Actualmente, siguen 139 menores, de los cuales no se sabe nada, aumentando la zozobra entre las familias.

Lea también: https://noticialdia.com/entretenimiento/arrestan-a-patrocinador-de-sonido-de-libertad/

De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se habla de entre 28 niños y niñas entre los 0 a 9 años de edad, 139 niños y niñas de 10 a 14 años, y 152 adolescentes de 15 a 17 años, en lo que va corrido del año 2023, nada más en Bogotá. Las localidades más afectadas han sido Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, reseñó Semana.

Por esta razón, desde el Movimiento Social Movamos Bogotá por la Niñez, encabezado por César Salamanca, líder social de la capital, se extiende la invitación a la ciudadanía para que no haya más indiferencia al respecto y dijo: “He decido moverme por la niñez y te invito a que juntos hagamos parte de éste gran movimiento que actuará por la niñez en Bogotá”, y agrega “lo único que se puede hacer es accionar, no se trata de dar un abrazo y ya, se trata de accionar”.

En palabras de Salamanca “cuando se muere la esposa te dicen viudo, cuando se muere tu papá te dicen huérfano, pero cuando se te muere un hijo no hay nombre, no hay categoría para eso, no hay una palabra que pueda simbolizar eso”.

El líder social añadió que, si hay un patrón de desapariciones y ya es una estadística, quiere decir que hay actividades que sustentan ese hecho. Y es porque hay economía y mucha plata moviéndose a través de eso tiene que ser muy perverso lo que pase”.

Por ello, Salamanca invitó a las madres a instaurar la denuncia, pues muchas madres por temor no lo hacen, e invitó a los ciudadanos a conformar grupo de veedores en cada barrio ante lo dramático de las cifras.

Noticia al Día

Con información de Semana

Foto: EFE