162492

La información sobre la renuncia de Deisy Solórzano, quien se desempeñaba como presidenta de la junta regional de la primaria en el estado Apure, trascendió este lunes. De acuerdo con la versión oficial, respondería a razones personales y familiares. Solórzano ocupaba el cargo desde el mes de abril de este año.

La especialista en educación especial y ex directiva de la seccional apureña de la Federación Venezolana de Maestros, explicó en el anuncio que declinaba del cargo “por razones muy personales que afectan mi integridad física, honorabilidad y la de mi familia, así como mi paz emocional, la cual no tiene precio. Al salir de esta junta regional mantengo la misma posición de mi inicio como representante del gremio docente y sociedad civil, no milito en ningún partido político, cien por ciento opositora”.

Agradecimiento

Asimsimo, agradeció el apoyo de todos los factores políticos y representantes de los 13 candidatos en la región que participan en este evento de un sector de la oposición.

Solórzano ocupaba el cargo desde el inicio de la conformación de las juntas regionales en todo el país por parte de la Comisión Nacional de Primaria. Fue ratificada en esa responsabilidad junto a los otros integrantes de la junta regional en el mes de junio por la entonces vicepresidenta de la CNP María Carolina Uzcátegui.

Lee también: Cabello sobre la primaria: El 22 de octubre no va a pasar nada

Noticia al Día / Con información de El Universal