Renunció alcalde opositor en Mérida: «Queremos ayudar y no contamos con los recursos»

Yovani González, alcalde del municipio Cardenal Quintero, en el estado Mérida, anunció su renuncia como primera autoridad municipal en horas de la tarde de este 11 de abril. Más temprano Francis Barrios, directora general de la alcaldía, había informado sobre la ausencia de González desde el pasado 17 de marzo. Reseña El Pitazo.

En el video publicado por redes sociales, González alegó que actualmente no podía cumplir con sus responsabilidades debido a la falta de recursos para atender las situaciones de las comunidades afectadas y necesitadas.

«Hoy pido disculpas al personal que me ha apoyado. A mi equipo de directores, a los coordinadores y personal obrero. A todos los que me apoyaron durante mi campaña y en mi gestión. Les pido mil disculpas pero quiero decirles que no es fácil cuando queremos ayudar a los necesitados y no estar sentados en una silla lujosa. Es fuerte cuando queremos ayudar y no contamos con los recursos», dijo el ahora exalcalde del municipio Cardenal Quintero.

La directora de la alcaldía aseguró en sus declaraciones que el alcalde no había vuelto a cumplir sus funciones y tampoco había renunciado para ese momento. El Diario de Los Andes publicó: «El administrador y el jefe de comunicaciones de la alcaldía aseguran haberse comunicado con González, quien se cree se encontraría en la ciudad de Valencia, pues teme por su vida y la de su familia«. En el fragmento de video donde aparece González no menciona nada al respecto.