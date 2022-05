Rennyberto conversó con NAD en la Plaza Baralt: «Creo en el poder de las palabras»

mayo 6, 2022 - 1:33 pm

1881421

El sol acudió puntualmente, al igual que nuestro entrevistado. La locación escogida no podía ser más propicia para conversar con Renny Osorio o Rennyberto, como se le conoce en redes sociales a este comunicador apasionado por el hablar y las costumbres que identifican al zuliano.

La icónica plaza Baralt, frente a Los Atlantes de la antigua Botica Nueva, a pocos metros de la estatua de Rafael María Baralt y de El Convento, fue el punto de encuentro para hablar con este zuliano que se ha dedicado a documentar y plasmar palabras o expresiones propias de nuestro gentilicio, preservándolas del olvido y convirtiéndolas en prueba de la chispa, el ingenio y singularidad de nuestra manera de expresarnos.

Nativo de El Manzanillo, Renny destaca que su padre – el fallecido periodista Alexander Osorio – le inculcó el interés por la lectura y la literatura; así mismo, recuerda que creció escuchando a los congueros, pescadores que venían desde los pueblos del sur del lago, a laborar en los muelles cercanos a su casa. La forma pintoresca de expresarse de estas personas y el humor local, “que es la sazón de la cultura zuliana”, dejaron la semilla de lo que años más tarde se convertiría en el Wikiberto, un compendio de las construcciones orales a través de las cuales nos vemos, nos encontramos y nos ufanamos.

Un diccionario maracucho

“Crecimos escuchando palabras como lampazo, qué molleja, machorro, cicutillo o coñazo de agua… porque aquí nadie dice que está lloviendo a cántaros (…); estudiar periodismo me ayudó a identificar que había algo que nadie o muy pocos estaban documentando (…), algunas iniciativas eran más académicas. Por ejemplo, las groserías – para bien o para mal – son parte de nuestra idiosincrasia, entonces no puede haber un diccionario que no las contenga, sería una hipocresía no mencionarlas en un documento de ese tipo”, afirma convencido de ir por buen camino.

Aclara que no se trata de un proyecto académico, ya que carece de esa rigurosidad; “es algo más literario, es tomar de ese saber popular, de eso que dice la tía, la abuela, los amigos… con este proyecto he aprendido a sorprenderme con lo obvio, con lo evidente”.

Ya tiene alrededor de 600 palabras o frases definidas a la manera de Wikiberto: ocurrentes, algunas subidas de tono, jocosas a más no poder, que gozamos quienes vivimos bajo este candente sol, pero también quienes cruzaron las fronteras y desde cualquier lugar del mundo celebran haber nacido zulianos. Bogotá, Costa Rica, Canadá, Alaska, Francia, España, Italia, son algunos de los países desde los cuales reportan la presencia de un Wikiberto avivando añoranzas y provocando sonoras carcajadas.

Iniciando con ‘abollao’, ‘abracar’ y ‘afocar’ y terminando con ‘Zuco de mamón’ y ‘zulianidad’, el Wikiberto es un paseo por situaciones y términos que solo entiende un zuliano o alguien que haya vivido en estas tierras y se sienta hijo por adopción.

¡Verticaleción!, ‘Voy y vengo’, ‘teje meneje’, ‘tener el ciruelo lleno e pepas’, ‘pringar’, ‘popora’, ‘manguarear’, ‘chan con chan’, ‘asogue’, figuran entre las páginas del Wikiberto.

Es un homenaje a nuestro léxico

Es esa identidad tan particular expresada en la forma de hablar, en la cultura, costumbres, colores, creencias y gastronomía, la que sirve de inspiración para su labor de lexicógrafo llevado a redes sociales, página web, a su libro y a otros productos como las wikitazas, franelas, así como grecas hermosamente pintadas con motivos zulianos o venezolanos.

Para Rennyberto “los zulianos somos una nación porque compartimos características culturales, lenguaje, modos de vida y eso es lo que caracteriza a una nación, más allá de la división política del territorio”.

En la presentación de su libro, Osorio justifica esta afirmación explicando que “este gran paracosmos enclavado en el occidente venezolano, es una especie de Wakanda Tropical, una realidad macondiana que tiene sus propios códigos de conducta, su sistema métrico y hasta sus propias leyes físicas”.

Todos estos elementos recopilados por Renny Osorio son un llamado a la memoria. “Me enternece cuando la gente se conecta con algo que escribo y eso lo lleva a su abuelita, a su papá, a su mamá, a su barrio, cuando jugaba pelotica de goma, kikimbol o pisé en la calle; eso es genial… yo creo en el poder de las palabras, puedes construir cosas muy bonitas, conectar gente, hacerlas reír, hacerlas llorar, reunir familias. Cuando me pasan una foto del Wikiberto en una mesa y un grupo de gente conversando y disfrutando el libro, creo que cumplí el objetivo”.

Rennyberto: «La vida es como la tomes»

Aunque resulte insólito, la misión de Rennyberto al exaltar las curiosidades del habla zuliana y otras riquezas de la región, le ha ganado algunos detractores quienes no toleran que haya espacio para la risa franca, la chanza o el humor, cuando a diario enfrentamos los embates de una crisis económica y de servicios inocultable.

“La vida es como la tomes… La felicidad depende del tamaño de tus expectativas y de con qué te compares… a mí también se me va la luz, también tengo que hacer la cola para la gasolina. Los mismos problemas que tenéis vos, los tengo yo… Tenemos que criticar lo malo, tratar de mejorarlo, pero también disfrutar de lo bueno… De nosotros depende hacer esto más llevadero (…)”, reflexiona Renny Osorio.

Asegura que en su entorno y en las redes sociales encuentra material permanente para su diccionario zuliano. “Mis principales colaboradores son las personas que siguen mi cuenta, quienes me envían palabras, ideas, para integrar al Wikiberto”.

Hacia dónde va Rennyberto

Actualmente trabaja en la segunda edición del diccionario. Al mismo tiempo, está documentando – en video – diversos sitios de interés de la ciudad, nuevos y tradicionales, así como hechos de la historia regional poco conocidos. “Me gusta que la cuenta sea una ventana de Maracaibo”.

Al preguntarle si en algún momento se ha planteado radicarse en otro país, habla de sus afectos. De sus hijos Grecia, de 16 años y Sebastián, de 11, así como de su madre, Rosa Leiva; admite que le costaría separarse de ellos.

Además, con tu particular talante, declara: “Si voy echarle bola afuera, también puedo vivir aquí echándole bola”. Y es que en sus diferentes facetas como gestor de redes sociales, periodista, fotógrafo, escritor, Renny Osorio es un trabajador creativo e incansable.

Entre tanto, llevar a las tablas su stand up comedy es una asignatura pendiente, ya que habiendo hecho trabajos de este tipo para ser presentados por otras personas, sería un acto de justicia plasmar sus vivencias en este formato.

Con el sol en su punto más alto, nos despedimos de Rennyberto quien se marchó en su moto, dejándonos un poquito más orgullosos de hablar como hablamos, de ser hijos de esta ciudad puerto vibrante y bulliciosa, que es “the best of la bolita del mundo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Renny | Maracaibo | Zulia (@rennyberto)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Renny | Maracaibo | Zulia (@rennyberto)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Renny | Maracaibo | Zulia (@rennyberto)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Renny | Maracaibo | Zulia (@rennyberto)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Renny | Maracaibo | Zulia (@rennyberto)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Renny | Maracaibo | Zulia (@rennyberto)

Lea también: Pareja de ciclistas viaja desde México a Venezuela: 10 países en dos ruedas (+Fotos y Video)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

F. Reyes

Fotografías: Xiomara Solano

Noticia al Día