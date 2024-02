Reinas de los carnavales del 64 y 74: Viaje al pasado

231744

Presentamos una amplia galería de las reinas de los carnavales de 1964 y 1974 publicadas en las ediciones impresas de Panorama.

Para la fecha vale destacar que:

Los presidentes del 64′ y 74′ fueron: finales de Rómulo Betancourth, Raúl Leoni y Rafael Caldera. En febrero del 74 se había electo a Carlos Andrés Pérez.

Wikipedia señala que para el 1ro de febrerio del 64′ :

1 de febrero: en los Estados Unidos, el grupo británico de rock The Beatles alcanzan por primera vez el primer lugar en las listas discográficas, con la canción «I Want to Hold Your Hand».

En 1974: 4 de febrero: en Estados Unidos es secuestrada Patricia Hearst (nieta del magnate de la prensa estadounidense William Randolph Hearst) que se unirá a sus raptores.

Fueron años convulsos, sin embargo, Venezuela llevaba una vida tranquila con pocos años de una democracia que se fortalecía- Maracaibo tuvo en esos años carnavales coloridos y, en Maracaibo, comenzaron a realizarse actos concurridos donde la gente bailaba y disfrutaba hasta el amanecer.

Recordtesdejosue ofrece las fotografías publicados en esos dos tiempos: hace 60 y 50 años, respectivamente, por el diario impreso Panorama consultados en la Hemeroteca Eduardo López Rivas de la Biblia del Estado Zulia, Maria Calcaño.

Tal vez en este viaje retro podrías encontrar a una de vuestras abuelas o queridas madres quienes resultaron ganadoras de coronas en esos concursos que marcaron la historia de nuestra ciudad.