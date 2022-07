Recaudan más de 2,5 millones de dólares para niño huérfano tras matanza de Chicago

julio 6, 2022 - 9:43 pm

-Una recaudación de fondos lanzada en internet para ayudar a un niño de dos años cuyos padres murieron el lunes en el tiroteo cerca de Chicago superaba los 2,5 millones de dólares este miércoles, según la página web.

Irina y Kevin McCarthy, de 35 y 37 años, asistían al desfile del 4 de julio en Highland Park cuando un hombre abrió fuego contra el público desde el tejado de un comercio.

En medio del pánico, los habitantes cogieron a Aiden y lo llevaron a un lugar seguro.

Más tarde fue recogido por sus abuelos, según las autoridades, que confirmaron el martes que sus padres figuraban entre los siete muertos.

Robert Crimo, de 21 años, abrió fuego indiscriminadamente contra la multitud con un rifle semiautomático. Además hirió a más de treinta personas.

Fue detenido el lunes al cabo de varias horas. Se le acusa de asesinato y se expone a cadena perpetua.

El monto de la recaudación de fondos abierta el martes en el sitio participativo GoFundMe estaba fijado en 500.000 dólares. El miércoles por la tarde superaba los 2,5 millones, aportados por más de 46.000 donantes.

Uno de ellos es el millonario William Ackman, quien donó 18.000 dólares, según el sitio.

El día de la tragedia, Ackman criticó a las autoridades en su cuenta de Twitter, acusándolas de no actuar ante los tiroteos. El martes retuiteó una foto del niño.

There are no words. Both parents of this lost toddler from the #Highland Park mass shooting – Irina Levberg and Kevin McCarthy – were amongst the murdered.

May their memories be a blessing and may G-d watch over their orphaned baby 💔 pic.twitter.com/tqNIca8t64

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) July 5, 2022