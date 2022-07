Reapareció Miguel Ángel Landa con un mensaje que alborotó las redes sociales(+Video)

julio 1, 2022 - 8:44 am

El actor y humorista de TV, Miguel Ángel Landa, reapareció en redes sociales con un necesario mensaje que alentó a todos sus seguidores.

El venezolano de 85 años, alegró a todos al expresar: «Cuanto tiempo sin salir en una cámara. Mi hija, Tuna más conocida como Dayana me agarró y me dijo: Lo Haces . Me encanta saludarlos Dios es grande. Dios nos va a dar lo que merecemos. ¡Hagan bien y no miren a quien!

El también director, productor, escritor, adaptador y presentador de televisión venezolano; Conocido por crear, producir y dirigir exitosas series de televisión como Él y Ella en RCTV y Bienvenidos en Venevisión y Televen es un ejemplo y presentación de la mejor televisión criolla.

Reaparece el gran Miguel Ángel Landa.

Un hombre que representa lo mejor de la tv.

Un héroe de las familias Venezolanas pic.twitter.com/NrZXZKXn0G — cuando era pavo (@cuandoerapavo) July 1, 2022

