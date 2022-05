Ratifican el récord mundial de Yulimar Rojas

mayo 18, 2022 - 4:27 pm

La Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) ratificó este miércoles 18 de mayo el récord mundial de la venezolana Yulimar Rojas.

«Qué bien se siente», expresó la nacida en Caracas a la publicación de World Athletics, que también verificó las marcas del sueco Mondo Duplantis en el salto con pértiga masculino y Grant Holloway en los 60 m con vallas masculino.

Rojas logró triple salto de 15,74 metros en el Campeonato Mundial de Atletismo Indoor Belgrado 2022, que se celebró en marzo del presente año. Yulimar tiene los tres mejores saltos en la historia bajo techo.

It's official ✅

👉 @TeamRojas45 🇻🇪 (women’s triple jump)

👉 @mondohoss600 🇸🇪 (men's pole vault)

👉 @Flaamingoo_ 🇺🇸 (men's 60m hurdles)

The three world records from the #WorldIndoorChamps have been ratified 👇

— World Athletics (@WorldAthletics) May 18, 2022