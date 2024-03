Rafael Santos le dedicó versos de Mi verdadero amor a ‘Mamá Vila’ (+Video)

245827

-Amor del bueno, es el que le profesa el exponente de la música vallenata Rafael Santos Díaz a su abuela paterna a quien cariñosamente llama ‘Mamá Vila’.

El cantante visitó a su abuela y le dedicó versos del éxito a “Mi verdadero amor”, que asegura va dirigido a todas las mujeres.

La canción forma parte de su último trabajo discográfico titulado: Sigo siendo Rafael Santos con Jimmy Zambrano.

“Vamos a escribirle todos mensajes bonitos en los comentarios para cuando vaya al Valle mostrárselos 🥰 un feliz sábado para todos mis seguidores, Dios me los bendiga”, escribió en su cuenta en la red social Instagram, en referencia a su ‘Mamá Vila’.

“Cuente conmigo que así me toque queda’ en la calle a usted no me le hace falta na’, la quiero mucho Mama Vila”, le dijo y abrazó afectuosamente.

