Rafa y Luna, “los avestruces del Puente sobre el Lago”, se encuentran en perfectas condiciones

El pasado 22 de abril se presenció la caída de dos avestruces que se pasearon por el Puente General Rafael Urdaneta.

Reggie Loaiza, dueño de la granja llamada ‘Tu Granja’ nos comentó que “Los avestruces se encuentran en perfecto estado”.

Con respecto a lo sucedido en el puente, Loaiza expresó que cuando iba por las juntas del puente Sobre el Lago, los avestruces se desesperaron y escaparon de la jaula.

“Me di cuenta gracias al conductor de la camioneta que estaba grabando. Sin saber lo que pasaba, me freno y me doy cuenta de que no están los avestruces en la jaula”, apuntó el dueño de las aves.

El incidente ocurrió al regresar de una actividad en la Unidad Educativa San Agustín de la Costa Oriental del Lago. “Gracias a Dios no se mataron, a todas estas eran mías.

Me hubiese preocupado más si un tercero se encontrara afectado atentando contra su vida”.

Rafa y Luna han estado presentes en varios eventos que requieren este tipo de animales, como fiestas infantiles, escuelas y fundaciones.

Por el momento, los avestruces están bajo el cuidado de su dueño en los galpones de MERSAN, empresa que se dedica a la elaboración de alimentos balanceados para animales.

