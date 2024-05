Quién es Juraj Cintula, el escritor que disparó contra el primer ministro de Eslovaquia

El hombre sospechoso del intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha sido identificado como Juraj Cintula, un escritor y activista liberal, también eslovaco.

Según los informes, Fico se encuentra en el hospital en condiciones graves y “en peligro de muerte”.

Cintula tiene 71 años de edad, es un escritor muy conocido y miembro del Partido Progresista de Eslovaquia.

Las autoridades ya habrían detenido al presunto autor de los hechos: se trataría del escritor Juraj Cintula, natural de Levice. Hay una enorme consternación por lo sucedido con el primer ministro eslovaco, tratan de esclarecer si el tirador actuó solo.

Fico, el primer ministro de Eslovaquia, se debate entre la vida y la muerte tras recibir varios disparos al término de una reunión del Gobierno celebrada en la ciudad de Handlova, en el centro del país.

Así lo informan medios locales como Nový Čas. Varias fuentes aseguran que el sospechoso habría dirigido el club literario Dúha y algunos informes incluso afirman que era partidario del partido proucraniano Eslovaquia Progresista. Este extremo no se ha confirmado. Desde la formación de Robert Fico, con posiciones cercanas al Kremlin, habían vinculado el incidente con la oposición.

Lee también: Emiten primeras imágenes del sospechoso en el ataque al primer ministro de Eslovaquia: Aseguran que Robert Fico está grave

JUST IN: The man suspected of the assassination attempt on Slovakia’s prime minister Robert Fico has been identified as Slovak writer Juraj Cintula, a liberal writer and activist.



Fico is reportedly in the hospital in a "life-threatening" condition.



According to reports,… pic.twitter.com/BRwy12nhn0