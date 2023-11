188773

-El dirigente del partido Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, criticó la posición de María Corina Machado (MCM), quien pide la suspensión del referendo consultivo sobre el Esequibo que está previsto para el próximo 3 de diciembre.

Ecarri acusó a MCM de coincidir con el Gobierno de Guyana, que reclama la soberanía sobre ese territorio, y de recibir el apoyo del vicepresidente guyanés, Bharrat Jagdeo, quien difundió las declaraciones de la dirigente opositora en su cuenta de Facebook.

A través de un video publicado en su cuenta en la red social X, Ecarri expresó su indignación por la situación del Esequibo, donde el presidente de Guyana, Irfaan Ali, instaló un campamento con la bandera de su país.

El dirigente político dijo que si fuera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, “ordenaría sobrevolar el campamento con aviones Sukhoi”. También asomó que Machado desconoce la historia de Venezuela y que no respeta la integridad del territorio nacional.

Indignado

“Yo me siento indignado por lo que está pasando hoy. Yo me siento indignado de que haya un presidente de una nación limítrofe ocupando nuestro territorio y poniendo una bandera allí. Yo me siento indignado porque haya una candidata presidencial en Venezuela que esté coincidiendo con el sinvergüenza de (Irfaan) Ali; eso a mí me tiene indignado”, dijo Ecarri.

“Es que querer detener el referéndum es coincidir con la petición del Gobierno de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y por eso la retuitean. Por eso sale el vicepresidente de Guyana apoyando a María Corina o María Corina apoyando al vicepresidente de Guyana”, agregó.

Ecarri recordó que el referendo consultivo es una iniciativa que busca que el pueblo venezolano se pronuncie sobre el reclamo histórico del Esequibo, que fue cedido a Guyana por un laudo arbitral en 1899 que Venezuela considera nulo e írrito.

“Si usted va a ser jefe del Estado usted tiene que conocer de historia y tiene que saber que aquí, cuando se trata de la integridad del territorio, no hay diferencias partidistas ni ideológicas”, aseveró.

Se pronunciará el lunes

En el texto que acompaña a su video, Ecarri aseguró que el próximo lunes realizará “un importante pronunciamiento sobre esto dos gravísimos precedentes”.

“Lo que está pasando, esa profanación del territorio venezolano que está haciendo el delincuente Irfaan Ali en un campamento dentro del Esequibo, eso para mí es una profanación del territorio (…). Si fuera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, yo le hubiese ordenado ya a los Sukhoi sobrevolar el campamento donde está Ali”, concluyó el dirigente político en el material audiovisual.

¡Estoy indignado con lo que ha ocurrido hoy!



1. Que el presidente de Guyana nos haya profanando el suelo patrio extendiendo su bandera y acampando sin el menor recato y sin respuesta.



2. Que la candidata presidencial de la MUD Maria Corina Machado coincida con los criterios… pic.twitter.com/2jO36npnEE — Antonio Ecarri A. (@aecarri) November 25, 2023

