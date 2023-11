¿Qué sucedió con Canserbero y por qué reabren el caso?

182345

Caso del supuesto suicidio del rapero Venezolano Tyrone González mejor conocido como Canserbero vuelve a ser noticia. El Ministerio Público reabrió el caso y ahora ordena radicar el caso en Caracas.

Lea también: Ministerio Público ordena radicar el caso de Canserbero en Caracas: En las próximas horas entrevistarán a sus familiares

La información la ofreció el fiscal general de la República, este lunes 13 de noviembre, Tarek William Saab, a través de su cuenta X.

En la misma destacó que en las próximas horas serán citados los familiares de Canserbero para las indagaciones pertinentes.

“El @MinpublicoVEN luego de #Reabrir el caso “Canserbero”, hemos #Solicitado #Radicar el #Caso a la ciudad de #Caracas (luego que por años estuviera en Maracay) y conjuntamente con la #Fiscalía 85 Nacional Plena: he #ordenado a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, trasladar Expertos de la Unidad #Criminalista de Campo al lugar donde se reconstruirán los hechos”.

Fallecimiento del recordado genio Canserbero

El 20 de enero de 2015, Canserbero fue encontrado muerto a las afueras del edificio Camino Real, urbanización Andrés Bello en Maracay, estado Aragua.

Existen varias versiones contradictorias sobre su muerte:

Una versión supone que Canserbero se había lanzado desde el décimo piso del edificio.

En un principio, se dijo que el rapero se encontraba en el apartamento de Carlos Alberto Alfonzo Molnar (nacido el 21 de diciembre de 1981), bajista de la banda de reggae Zion TPL, quien era su amigo y compañero de trabajo.

Esto con la intención de «ayudar a Canserbero, ya que sufría de esquizofrenia y estaba pasando por un grado agudo de depresión»; además, se estaba celebrando el cumpleaños de la hija de Molnar, pero esta no se encontraba en el apartamento.

Molnar fue asesinado ese mismo día por apuñalamiento. Natalia Améstica (María Natalia Amestica Moraga), esposa de Molnar y única testigo del incidente, también declaró ante las autoridades que Canserbero «había entrado a su habitación, apuñalando a Molnar en reiteradas ocasiones, para luego suicidarse lanzándose por la ventana». Guillermo «Nano» Améstica Moraga, cuñado de Molnar, afirmó esta versión.​

¿Asesinaron a Canserbero? Esto es lo que se sabe

Por otro lado, el Defensor del Pueblo de Venezuela, quien era Tarek William Saab, en marzo del mismo año, decidió reabrir el caso. «Haber sacado las romanillas de la ventana indica método, no desesperación», opinó el defensor, quien se apoyó en el testimonio de las hermanas para indicar que las romanillas no estaban al momento de la caída del rapero, «pero alguien las volvió a poner después», dijo, lo que conlleva a la segunda hipótesis del asesinato.

El defensor admitió que las hermanas del artista sostienen que la esposa del bajista Carlos Molnar y principal testigo del caso, se fue de Venezuela días después de los hechos, con dirección a Chile, por su ascendencia chilena.

El intérprete venía de realizar una gira por Chile y Argentina junto con Natalia y Carlos Molnar, quien iba a ejercer de productor de su nuevo disco.

El último detalle facilitado por las hermanas al defensor es que, en dicha gira el rapero había logrado recaudar unos seis mil dólares, gracias a las presentaciones.

El dinero que la estrella guardó en el apartamento de Molnar, hasta el momento en que ocurrieron los hechos, no fue encontrado. Familiares del cantante desmintieron dichas conjeturas, aludiendo que el artista no tenía ninguna enfermedad mental.

​Asimismo, alegaron que cuando se encontró el cadáver del rapero, este no poseía en las manos la cantidad de sangre que debería tener si realmente hubiera asesinado a apuñaladas a Molnar, y que por alguna extraña razón, su cuerpo fue encontrado con los pantalones por debajo de las rodillas.

A día de hoy no existe una versión concretamente esclarecida sobre la muerte de Canserbero. Su cuerpo fue llevado a la morgue de la urbanización Caña de Azúcar y luego fue sepultado en el Cementerio Metropolitano de Maracay. En su epitafio se lee la frase «Ni más, ni menos».

Considerado uno de los más grandes raperos en español

Hace poco, se celebraron los 50 años del rap en una fecha con la que más o menos hubo un consenso para la conmemoración, de acuerdo a la revista Rolling Stone.

Canserbero aparece entre los primeros de la lista de los 50 mejores raperos, según la famosa revista.

Con letras profundas, una voz inconfundible y una actitud de sólida autenticidad, Canserbero necesitó poco tiempo para convertirse en una de las figuras emblemáticas del rap en América Latina. Sus canciones cuentan historias complejas y oscuras, son reflexiones sesudas en torno a la vida, la muerte, la injusticia y las calles, reseña Rolling Stone.

Su sensibilidad social resulta evidente en canciones como ‘Guía para la acción’:

“Entiendan que yo no soy un tutor, soy sólo un chamo con valor que quisiera un mundo mejor / Soy alguien que se molesta cuando ve persona cuya meta es un carro lujoso en vez de una mejora / Y es que yo también quiero mi casa con piscina, pero más quisiera no ver más niños en la esquina…”.

En ‘Es épico’ Canserbero rapeaba diciendo:

“Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie / A menos que me convierta en un muerto / Hoy voy a vengar a mi hermano, como le juré a mi padre / Diente por diente, ojo por ojo es esto / Una bicha prestada, porque no soy hampa, pero la rabia que siento no escampa / Es tanta que me ahoga”, y mostraba un alma inquieta y torturada por su historia personal.

La trágica muerte del joven podría verse erróneamente como una justificación para la gloria de su leyenda, pero él tuvo un espíritu enorme, responsable de legado tan grande como el vacío que la escena ha sentido desde su partida;

“Más buenos oyentes y menos malos MC’s, es lo que en verdad hace falta aquí para poder surgir”, decía en ‘Campesino’, para luego recordarnos que “Solo rimar no es un talento, caballero / Rimar verdad y vivir con humildad es el mayor, único y supremo talento verdadero”.

Recordar estas palabras es la mejor la forma de rendir tributo a la obra de un grande.

Noticia al Día

Con información de Rolling Stone/Wikipedia