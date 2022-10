Putin no ve «la necesidad» de hablar con Joe Biden

2297308

– El presidente ruso Vladimir Putin dijo este viernes que no ve «la necesidad» de hablar con su homólogo estadounidense Joe Biden, incluso durante la cumbre del G20 el próximo mes.

«Deberíamos preguntarle a él si está dispuesto a hablar conmigo o no. Para ser honesto, no veo la necesidad», dijo Putin en una conferencia de prensa.

A inicios de semana Biden dijo que no excluía reunirse con Putin durante la cumbre del G20 prevista a mediados de noviembre en Bali, Indonesia.

«Eso está por verse», declaró Biden a los periodistas cuando se le preguntó si aprovechará la reunión para hablar directamente con Putin.

El presidente ruso añadió que no había decidido aún si acudirá a la cita, según reseño AFP.

«El tema de mi viaje no se ha sido finalizado. Sin duda Rusia participará. Aún estamos pensando en el formato», señaló.

Rusia está aislada internacionalmente desde que invadió Ucrania en febrero.

En ese sentido, el presidente ruso resaltó que no ampliará la movilización «parcial» de efectivos en territorio ucraniano que anunció hace tres semanas.

No hay nada más previsto. No se ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Defensa y no veo la necesidad de hacerlo en un futuro previsible», declaró Putin.

