Putin arrasa en las elecciones y asume su quinto mandato

-Con las urnas aún calientes, los datos no se hacen esperar. Según los votos escrutados, el domingo por la noche, de un 70%, el presidente ruso, Vladímir Putin, cuenta con el 87,817% de los votos emitidos.

Sus rivales, Leonid Slutski, Nikolai Jaritónov y Vladislav Davankov consiguieron poco más de un 10% entre todos. Ninguna sorpresa en el Kremlin, que contará durante al menos seis años más con el capitán que lleva al timón desde finales de 1999.

Tal y como explica a EL PERIÓDICO el analista especializado en Rusia Oleg Ignatov, del ‘think tank’ Crysis Group, “la elección presidencial en Rusia es un procedimiento burocrático y administrativo, no uno político”.

Es por ello que la victoria de Putin no ha sido una sorpresa para nadie, ni en el propio país euroasiático ni en el exterior. Una de sus partidarias, Galina, acudió a votar este domingo, la tercera de las jornadas en las que se podía ejercer el derecho al sufragio.

Después de depositar su voto de confianza en el exagente del KGB, señala que “con Putin el futuro de Rusia será brillante”.

Cuando se le pregunta por los otros candidatos confiesa que no lo suenan. “No me sé ni sus nombres ni sus caras”, dice con una mueca. Ciudadanos que no lo ven de la misma forma que esta mujer han participado en una protesta bautizada con el nombre ‘Mediodía contra Putin’ en la que la oposición animó a los ciudadanos a participar en el proceso a una hora determinada para mostrar su descontento.

Si cumple su mandato hasta el final, será el primer líder ruso con 30 años en el poder desde hace siglos, algo que no se veía desde la zarina Ekaterina la Grande, que gobernó hasta 1796 después de 34 años.

Aunque estuvo cuatro años como primer ministro entre 2008 y 2012, siguió siendo el hombre fuerte al mando del país, y ha superado en tiempo a líderes tan emblemáticos como Stalin, Lenin, Nicolás II (último zar de Rusia), y también a su antecesor, el criticado Boris Yeltsin. Con la ley rusa en la mano, aún puede superar a la zarina si decidiera presentarse de nuevo en 2030 y mantenerse en el poder hasta 2036.

El resultado en las urnas del líder ruso ha ido creciendo paulatinamente. En 2012 obtuvo un 64%, en 2018 un 76% y ahora ha llegado a casi el 88% (provisional). El periodista Andrei Zajárov, reconocido como agente extranjero en Rusia, bromea en redes sociales con que quizás en 2030 obtenga el deseado 100%.

Desde 2020 todas las votaciones se han celebrado a lo largo de varios días y se ha incentivado el voto online, ambas medidas denunciadas por la oposición como modos potenciales de falsear los resultados de una forma más sencilla. En los primeros comicios con este sistema, en 2020, hubo múltiples quejas de gente que no pudo votar porque cuando fueron a hacerlo, alguien lo había hecho por ellos previamente a distancia.

Según la Comisión Electoral Central, la participación en estas elecciones fue del 74,22%. Las autoridades persiguieron activamente que muchos rusos pasaran por las urnas para legitimarse, algo que premiaron incluso con posibles premios como vales, algo que también se instauró en 2020.

