Transportistas protestan frente a la Basílica por aumento del pasaje

Septiembre comienza con una protesta de aproximadamente 300 transportistas frente a la Basílica, debido al aumento del pasaje de tres bolívares.

Emilio Silva, trabajador de Bella Vista, comentó que lleva días enviándoles mensajes a varios periodistas por el aumento del pasaje y afirma que la respuesta que han recibido es que “ellos (los transportistas) son los que han aumentado el pasaje”.

Según palabras de Silva, el día lunes de esta semana hubo una reunión donde “el alcalde no llamó y el presidente de Incuma no fue y se esperó hasta las 6 de la tarde”. Expresa que al haber ese “vacío” los transportistas tiene que hacer algo.

“Nosotros entendemos que el sueldo mínimo no ha sido aumentado y por eso es que le dejamos a conciencia del público lo que nos quieran pagar, pero en este momento Incuma quiere colocar tres bolívares al pasaje, cuando su presidente (Nicolás Maduro) en un video salió diciendo que ellos no tenían injerencia, que eso era una competencia nacional y la ley dice que si ellos no pueden una cosa, tampoco pueden la otra”.

“No pueden imponer un pasaje a tres bolívares, eso tiene que ser bajo una mesa de trabajo y nos dijeron ayer que estaba en discusión; ¿cómo es que hoy se viene a colocar a tres bolívares el pasaje? Por eso es el paro”, concluyó.

Silva afirma que el pasaje no ha sido aumentado desde noviembre del 2021, pese a que la tasa del dólar ha ido en aumento.

Se encuentran en el paro trabajadores de Bella Vista, 18 de Octubre, Belloso y se suman cada vez más personas. Aproximadamente se encuentran unas 300, según lo que informa Emilio Silva.

Afirma que estarán allá “hasta que el Imtcuma vaya y diga por qué están marcando tres bolívares al transporte”.

