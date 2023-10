Programación de las fiestas en honor a la Virgen de Chiquinquirá, se extenderá desde hoy hasta el 18 de noviembre

175371

-Siguiendo con una programación que se extenderá hasta el 18 de noviembre, desde hoy lunes 30 de octubre se realizarán las intenciones en comunidad, con la realización de Primeras Comuniones hasta el miércoles 1 de noviembre, que se celebrará la solemnidad de Todos los Santos a partir de las 10 de la mañana.



Para el jueves 02 de noviembre se conmemora la Solemnidad de los Fieles Difuntos a partir de las 5:00 pm con una Eucaristía a cargo del celebrante, Presbítero. Nedward J. Andrade G. Intención En Comunidad. Capilla Musical Servidor de María Armando Paz.



El viernes 03 de noviembre 5:00 pm Eucaristía. Celebrante Pbro. José Miguel Hernández V. Intención En Comunidad. Capilla Musical Servidor de María Armando Paz. Responsable Zona Parroquial Nº 2 y Legión de María Presídium Ntra. Sra. de la Paz.

Para el sábado 04 de noviembre a partir de las 8:00 am se realizarán las Jornadas Médicas por el Sistema de Salud Madre Rafols a través del “Programa Madre Rafols va a tu Parroquia” y a las 9:00 am se realizarán Bautizos Comunitarios.



Acto seguido a las 2:00 pm se realizará la caravana con la Réplica de Ntra. Sra. de Chiquinquirá., con un recorre por la zona sur de la ciudad y a las 5:00 pm se realizará la eucaristía.

El domingo 05 de noviembre a las 5:00 pm se realizará la tradicional Eucaristía Dominical con lunes 06, martes 07 y miércoles 08 de noviembre 5:00 pm Eucaristías y el jueves 09 de noviembre 5:00 pm Eucaristía. Celebrante Pbro. Nedward J. Andrade G. Intención En Comunidad.



Para el viernes 10 de noviembre a partir de las 3:00 pm el ENAJO realizará un acto central en la Vereda del Lago, con una Procesión desde la Vereda del Lago a la Basílica. 5:00 pm Llegada a la Basílica, Acto Mariano, Feria Vocacional, Noche Cultural con los jóvenes. 5:00 pm Eucaristía. Celebrante Pbro. José Miguel Hernández V. Capilla Musical Servidor de María Armando Paz.



El sábado 11 de noviembre 8:00 am ENAJO “Actividad Parroquial” 5:00 pm Eucaristía. Celebrante Pbro. José Miguel Hernández V. Capilla Musical Servidor de María Armando Paz. Responsable Zona Parroquial Nº 1 y Comunidad de Santa Ana. 9:00 am Bautizos Comunitarios. 3:00 pm ENAJO “Acto Central”, estadio José Encarnación Pachencho Romero. Intención En Comunidad.



El domingo 12 de noviembre en horario de 8:00 am, 9:30 am, 11:00 am y 5:00 pm. 11:00 am se realizará la Eucaristía Dominical. Transmitida por nuestras redes sociales. Despedida de los Jóvenes participantes del ENAJO.



El Jueves 16 de noviembre se llevará a cabo el homenaje de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela a su Santa Patrona con un programación especial a partir de las 11:00 am con una Eucaristía Solemne y el celebrante Monseñor, Benito Adán Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinario Militar de Venezuela.



Para el viernes 17, víspera del Día de la Chinita, está previsto a partir de las 5:00 pm la eucaristía con las vísperas Solemnes. Comunión de Perseverancia y Ofrenda Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino.

El 18 de noviembre a partir de las 4:00 pm se realizará el Santo Rosario y la solemne eucaristía pontifical que estará presidida por Monseñor Baltazar Enrique Cardenal Porras Cardozo, Arzobispo de Caracas.