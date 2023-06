109421

-Los mayores productores de palma aceitera en los municipios Jesús María Semprúm y Catatumbo, exigen al gobierno nacional ajustar a precio internacional la tonelada de fruta.

El gobierno nacional no ha dado respuesta a la crisis que atraviesa el sector palmero del Sur del Lago en el estado Zulia, por lo que este lunes 12 de junio se paralizará en su totalidad, durante 15 días, la producción de corozo, fruta de donde se extrae el aceite.

La exigencia es ajustar el precio de la fruta a tasa internacional debido a que las pérdidas que acumula el sector primario son incalculables.

Según los indicadores extranjeros, la tonelada de fruta debería dejar una ganancia al productor de 17%, pero la realidad es que la comercialización actual de este rubro está muy por debajo.

Aseguran que es insostenible seguir trabajando a pérdida.

Los productores conscientes de que la cosecha de estos días se quedará en finca, y que esta acción afectaría la producción de grasas y aceites con etiqueta nacional, aseguran no tener otra opción.

El Sur del Lago del Zulia, otrora zona ganadera por excelencia, posee actualmente el 72 % de la superficie plantada de palma aceitera de la entidad.

El gremio unió fuerzas con todos los sectores como la Asociación Civil de Productores de la Frontera (Asopafron), el consejo comunal Palmeras Diana, la Confederación de Agricultores y Ganaderos (Confagan) Zulia y Profrontera, ante la opacidad del gobierno central.

Las empresas Palmera Diana del Lago C. A., Palmeras Casigua C. A., Grasas El Puerto, Aceites C. A., Grasas de Occidente y Grupo San Simón son las extractoras de aceite que actualmente reciben la tonelada de fruta cruda entre 110 y 130 dólares.

Para los palmeros lo justo seria 170 dólares por tonelada. Asimismo, las empresas han sido tajantes, dicen que ellos no son los responsables de aprobar ese aumento.

“Este paro es por nuestra dignidad y derecho a la sustentabilidad económica tal y como lo dicta el precio internacional que es del 17 %, pagados a los ocho días después de arrime”, se lee en un comunicado de prensa del gremio.

