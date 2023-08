144688

Para llevar respuesta, escuchar y atender las necesidades de los sectores más vulnerables, la primera dama de San Francisco y presidenta de la Fundación Dama del Sur (Damasur), Franciela Núñez de Fernández, realizó este lunes un nuevo abordaje social desde la comunidad pesquera de San Luis, con el programa Una Mano Amiga.

Tomando en cuenta que en este barrio de la parroquia San Francisco se encuentra un gran índice de pacientes con la enfermedad de Huntington, Franciela Núñez de Fernández arrancó su recorrido visitando en primer lugar la Casa de Salud que atiende a los vecinos de este sector, acompañada del equipo de Damasur y la concejal del municipio sureño Violeta Soto.

Para el alcalde Gustavo Fernández, la atención a esta localidad es muy importante y no debe nunca descuidarse, según señala la primera dama. “Visitar con frecuencia a las comunidades es mi responsabilidad social con el municipio. Hoy nos tocó venir a San Luis, para entregar sillas de ruedas, andaderas e insumos médicos de solicitudes previas”, afirmó la presidenta de Damasur.

Además, Franciela Núñez de Fernández explicó también que en su presencia a dicha parroquia, aprovechó para verificar de primera mano, a través de las visitas sociales, las problemáticas de estos sanfranciscanos, compartir con ellos y oír sus preocupaciones.

“La semana pasada estuvimos en varios sectores de El Bajo y próximamente vamos a estar visitando Los Cortijos. Queremos estar en contacto directo con la gente, palpar de cerca sus necesidades y buscar la mejor forma de apoyarlos”, puntualizó la primera dama del municipio.

Una Mano Amiga que alegra el día

“Hace pocas semanas fue que le entregamos la carta a la primera dama y ya hoy vino a darnos respuesta, gloria a Dios y gracias al alcalde por esta atención”, manifestó Arelis Villasmil, familiar de la beneficiaria Yasnely Soto, de 24 años, quien padece de la enfermedad de Huntington.

“Su visita me alegró el día, fue una bonita sorpresa verlos aquí en mi barrio. Estoy feliz con esta andadera que me están entregando, yo vivo sola y me cuesta caminar sin ayuda”, apuntó Oralina Arrieta, de 78 años.

De esta forma, Angélica Navarro, hija de otra de las beneficiadas, destacó estar alegre y complacida por esta ayuda: “Para llevar al médico a mi mamá o poderla sacar del cuarto, teníamos que pedir prestada una silla de ruedas al vecino. En verdad nos hacía mucha falta, estoy contenta”, comentó.

Finalmente, Franciela Núñez de Fernández reafirma que el aporte de todos hace posible que este tipo de ayudas sociales sea una realidad: “El objetivo es uno solo: el bienestar del ciudadano, por esto, mientras más personas se sumen o mientras el empresario cancele sus impuestos a tiempo, es mucho más lo que podemos hacer por las familias más humildes”, concluyó.

