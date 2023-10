Primera dama de San Francisco entregó donativos a ciudadanos con discapacidad

176301

Atendiendo solicitudes de las parroquias Domitila Flores, San Francisco, Marcial Hernández y El Bajo la primera dama del municipio y presidente de la Fundación Dama del Sur (Damasur), Franciela Núñez de Fernández, entregó equipos ortopédicos a ciudadanos vulnerables con discapacidad y de la tercera edad.

A través del programa Una Mano Amiga, los vecinos de los sectores Nueva Jerusalén, San Benito, la av. 40, Mucuguaji, La Polar y José León Mijares recibieron bastones, sillas de ruedas y colchones. Beneficios que fueron entregados junto a la secretaria municipal, Milagros Montiel y el equipo de Damasur.

Entre el trajinar de una entrega y otra, la primera dama, señaló que este tipo de acciones sociales contribuyen a mejorar la calidad de vida del sanfranciscano. Familias que enfrentan situaciones adversas que, por los momentos, no le permiten satisfacer sus necesidades primordiales, apuntó.

“Queremos ayudarlos a que la carga sea menos pesada, porque al final del día, lo realmente importante es aquello que hacemos por alguien más. No están solos, cada día nos esforzamos con el alma para que ningún sanfranciscano, en situación vulnerable, se sienta desprotegido”, afirmó la presidente de Damasur.

Una labor dirigida a hacer el bien

La primera dama aseguró que por instrucciones del alcalde Gustavo Fernández, continuarán desplegados en la calle a lo largo de la geografía del municipio sureño, para atender el llamado de las solicitudes que les llegan por diferentes vías.

Las familias Castillo, Albornoz, Ramírez, Montiel, Parra, Urdaneta, Sánchez y Guerra fueron los beneficiados en esta jornada social. Personas que recibieron con alegría la llegada de este tipo de aportes, calificándolo como una bendición.

Con una sonrisa y un fuerte abrazo, Ana Guerra, de 70 años, agradeció la presencia de la primera dama en su hogar: “Yo estaba usando una silla de ruedas prestada, pero nunca perdí la fe que este día iba a llegar. Cuando veía que ayudan a otras abuelas, yo me alegraba y me aferraba más a la idea que, a mí también, me traerían lo que yo tanto necesitaba”, contó emocionada al recibir su donativo.

De igual manera, Angel Sánchez, de 16 años, quien padece de tetraplejía espástica, recibió una silla de ruedas y apreció el gesto de que se la entregarán directamente en su casa. “Con este aporte ahora sí podré ir a las terapias. Gracias por esa la labor que vienen haciendo, ese trabajo tan bonito que realizan con los niños y los abuelos”, reseñó el beneficiado.

Al finalizar la jornada de entrega, Núñez de Fernández, explicó que desde la gestión de su esposo, mantienen un compromiso social orientado hacia el cambio positivo. “Nuestra prioridad es hacer el bien, todos merecen recibir un apoyo cuando lo requieran. A nuestro paso, siempre podemos ser esa luz de esperanza que crea nuevas sonrisas”, concluyó.

Noticia al Día con nota de prensa