Presidente Maduro: “En la historia de Venezuela nunca hubo un proceso como el que hoy estamos viviendo”

192912

Tras ejercer su derecho al voto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó este domingo 3 de diciembre que es la primera vez en la historia de Venezuela que se realizan unas elecciones en defensa de un territorio en disputa con otra nación.

Hizo un llamado para que las personas que no han podido votar se sumen a la cosulta popular y participen. Resaltó que el proceso dentro de los centross de votación es rápido, seguro y muy confiable.

“Yo no se si habrá otro país del mundo que haya hecho algo como lo que estamos haciendo hoy. No conozco un antecedente de esto y he conversado ultimamente con historiadores y expertos en política internacional y no hay registro alguno de que otro país haya hecho una consulta como esta”, dijo el primer mandatario nacional.

Noticia al Dia