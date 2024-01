Presidente de Ecuador: “No es que no reconocemos el Gobierno de Maduro, no reconoceremos el resultado de las próximas elecciones”

222057

-Este martes, 30 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, refirió que su gobierno no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, previstas para el último trimestre del presente año 2024.

Ante el cuestionamiento en medio de una entrevista televisada en su país, Noboa aseguró que sus declaraciones anteriores fueron sacadas de contexto; “No es que no reconocemos el Gobierno de Maduro, es que no reconoceremos el resultado de las próximas elecciones ya que no han sido elecciones libres”, afirmó el mandatario.

El sábado el presidente Ecuatoriano también rechazó la ratificación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sobre la inhabilitación política por 15 años ejercer cargos públicos a la líder del partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado.

