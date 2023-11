Presentador que ofendió a venezolanas, arremetió ahora contra Min-Mujer, activistas y actrices que lo cuestionaron: “Trabajen, vagas”

187940

Las llamó vagas. Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, desató su ira e irrespeto contra el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entidad que emitió un comunicado para “rechazar enérgicamente las expresiones machistas y discriminatorias” que hicieron los comentaristas de ‘A Presión’. hacia la figura de la mujer venezolana También se dirigió a las actrices y activistas que lo critican en redes sociales, tildándolas de “vagas”.

En plena transmisión de ‘A Presión’, el comentarista deportivo no fue ajeno a la polémica y dejó el fútbol de lado para dirigirse a la cartera de Nancy Tolentino Gamarra, que se pronunció apenas se hicieron virales sus cuestionados comentarios sobre las mujeres venezolanas.

“Dicen que en el programa lanzamos comentarios denigrantes, xenófobos, ofensivos y que promovemos la violencia. Ta’ que soy un criminal, mejor fusílenme, ¿no? La celeridad con la que actúa en Ministerio de la Mujer es impresionante. Así deberían actuar para evitar tanta desgracia que hay en el país”, señaló un furioso Mr. Pett, pidiendo también—con ironía— que “mejor lo metan preso”.

En otro momento, afirmó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estaba usando su caso como “cortina de humo”.

Aunque sin mencionar nombres, Peter Arévalo se dirigió a las activistas y actrices que se han dedicado a criticarlo públicamente. No solo las llamó “vagas” y las mandó a trabajar, sino también aseguró que muchas de ellas actúan de esa manera porque “viven del Estado”.

“A todas ellas que se manifiestan y hacen eco: trabajen, vagas. En serio, trabajen en vez de estar prestándose para la huevadita. Ya quisieran tener mi dignidad. Pero yo asumo, como asumí el error de una broma mal contada, un chisme mal hecho y desafortunado. Pedí disculpas y perdón”, manifestó el exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’.

Los dardos de Peter Arévalo también se dirigieron a los programas de farándula que han tocado el caso. “Ellos también se prestan para la huevada, titulando cojudeces que no vienen al caso. Ustedes viven para el chisme, están para el hueveo”, dijo.

“Así como hay vagos, hay vagas. Trabajen y no vivan del Estado. Yo no vivo del Estado, yo vivo de mi trabajo y camino en la calle. La gente que me conoce sabe perfectamente cómo soy. Los extranjeros saben cómo soy. Saben quién soy yo. Ya pedí las disculpas correspondientes y lo hice de corazón”, añadió el exnarrador de ‘Combate’.

Mr. Peet reconoció que, a raíz de las serias acusaciones en su contra, ha perdido grandes auspiciadores para su programa ‘A Presión’.

“Estoy así (sin terno) porque los auspiciadores me están abandonando. Me han dicho: ‘No puedo estar con usted, es una vergüenza’ (…) Pero está bien y lo respeto. Pero sí les digo una cosa porque ya he vivido una etapa similar en el arranque de A Presión: quien se va no vuelve más, así yo tenga un solo auspiciador. Quien se ha tomado esa broma, que fue mal hecha y estoy dando la cara, en serio y hoy dice ‘no voy más’, no vuelve más, así yo no tenga un solo mango”, prometió.

Mr. Peet anunció que su libro “¿Cuándo se jodió el fútbol peruano?” ya no será presentado en la Feria del Libro Ricardo Palma, que se llevará a cabo el 24 de noviembre al 10 de diciembre en el Parque Kennedy, por una “sugerencia o imposición” del evento.

“Dijeron: ‘No, ese señor maltratador de mujeres, que genera la violencia, no puede presentar su libro en la feria’. Así que el libro está desalojado. Bueno, ya está. Igual voy a asumir como gente responsable que soy”, sostuvo.

