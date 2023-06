Porque no les dieron la cola: Grupo de yukpas enardecidos acabaron a golpes una camioneta cerca del Km 18 (+Video)

112564

-El tema del conflicto con representantes de la etnia yukpa en el estado Zulia no para, este jueves, 15 de junio, protagonizaron una protesta en la vía a Perijá, a la altura del kilómetro 18, donde mantenían el tráfico paralizado, dando continuidad a sus reclamos e insistencia de llegar a Caracas para vender sus artesanías.

De esta situación derivó otro hecho violento que reportó a Noticia al Día un lector que estuvo presente en un establecimiento comercial de nombre Distrimarca.

Resulta que un ciudadano se encontraba haciendo sus compras en el comercio, cuando se acercaron un pequeño grupo de yukpas a pedirle la cola para llevarlos a donde mantenían la tranca, a lo que el hombre respondió que no y esto bastó para que los indígenas acabaran a golpes su camioneta.

“Rompieron el vehículo porque simplemente no les quisieron dar la cola hasta donde tenían trancado en el kilómetro 18”, aseguró el lector.

“El cuidadano les dijo que no podía porque la empresa no se lo permite, ellos (los yukpas) tomaron acción y le rompieron los vidrios a la camioneta, no le caen a golpes a él porque lo pudieron resguardar”, continuó el relato.

La evidencia quedó grabada en el video que el lector hizo llegar a la redacción de NAD.

