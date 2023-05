96220

-La recién juramentada alcaldesa del municipio Simón Rodríguez, en la ciudad de El Tigre, Lilys Osuna, generó revuelo tras viralizarse un video donde advierte de meter preso a un hombre que recogía chatarra para venderla, éste solo se rebusca para llevar el pan a su casa.

El hombre se excusa diciéndole a la alcaldesa que no tiene empleo y por eso vende chatarra.

«¿Y entonces vamos a seguir? La otra manera es que vayas preso. ¿Te parece justo? Otra manera es ir a la Alcaldía y yo le doy un empleo, otra manera es que usted me diga que va a emprender vendiendo empanadas, así no dañas a tu familia. Esto está prohibido, esto no se puede hacer«, le reclamó Osuna al hombre.

«Yo tengo que proceder contigo, tengo que llamar a los cuerpos policiales. Si yo llamo a la policía vas a ir preso, esto no se puede hacer por nuestras ordenanzas«, agregó la burgomaestre, mientras al fondo alguien dice que le iban a quitar la chatarra.

Al momento se desconoce si la chatarra le fue decomisada al señor, que repetía que lo hace para «llevar el pan a la casa, no tengo nada«.

BAJO DECRETO: Regulado el transporte de la chatarra en Anzoátegui

Con la finalidad de corregir situaciones ilícitas relacionadas al transporte, almacenamiento, manejo y demás actividades vinculadas al material ferroso conocido como «chatarra» y generar recursos para el estado, el gobernador de Anzoátegui, Luis Marcano, promulgó el Decreto Nº 15.

El documento fue emitido el 10 de febrero de 2022 y establece lazos de cooperación con la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez) y los Órganos de Seguridad del estado.

El documento legal establece la prohibición de circulación de desechos de hierro sin la debida guía expedida por Corpoez y la documentación que acredite la legalidad del material y el peso adecuado de traslado.

Noticia al Día