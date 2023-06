¿Por qué Trump no fue esposado?

110917

– Este martes, 13 de junio, el ex-presidente de los Estados Unidos se presentó en la Corte Federal de Miami, Florida, para enfrentar 37 acusaciones, de las cuales, 31 están relacionadas con la retención voluntaria de información de seguridad nacional, que es catalogado como un crimen de espionaje.

Contrario a lo que muchos imaginaban, Trump no fue esposado ya que no representa una amenaza para el personal del tribunal o las autoridades presentes; además no hay riesgo de fuga.

Trump ya proporcionó sus datos personales y se le tomaron las huellas dactilares, no obstante, los funcionarios optaron por no tomar la foto policial de rutina, aunque sí se subió una imagen del ex-mandatario a un sistema interno de archivo de indiciados. Con ello, Donald Trump ha sido procesado de manera formal, considerándose bajo arresto y custodia.

