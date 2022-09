septiembre 7, 2022 - 2:01 pm

-PERSONAS DECENTES… Leo, en la última novela del cubano Leonardo Padura, esta perlita anillada en mi caos:

“—La cuestión es antropológica, histórica, y la tengo muy meditada. El problema está en que a la gente de este país le gusta más creer lo malo de las personas que exaltar sus virtudes. Siempre reaccionan como si se alegraran de las desgracias de los otros, como si los fracasos ajenos los reafirmaran y borraran los suyos… Acá, para sacar la cabeza, muchos se suben en los hombros de otros. Es que no somos una buena raza, por eso nos han pasado y nos pasan cosas muy jodidas, y creo que nos las merecemos. El odio, la envidia, el rencor crecen aquí como la hierba mala…, y ya se imaginarán qué frutos dan esas malezas cuando las abonas y luego las proyectas hacia la sociedad: frustración, un complejo de inferioridad que se esconde en unos aires de suficiencia, una atracción enfermiza por las apariencias, oportunismos y enmascaramientos… El peso de la incertidumbre de no estar convencidos nunca de qué cosa somos…”…(¡¡¡…!!!)

Mi grande hermano, Ronald Rodríguez, continúa cimentando un prodigio de complicidad: la gran literatura. Recién me ha enviado esta espléndida pieza del género policiaco, Personas Decentes, la cual devoré sin fatiga en 48 horas. Merci, monsieur Ronnie…

Leonardo Padura es el autor de un conjunto de novelas cuyo protagonista principal es el detective Mario Conde: Pasado perfecto, Vientos de cuaresma, Máscaras, Paisaje de otoño, Adiós, Hemingway, La neblina del ayer, La cola de la serpiente y La transparencia del tiempo. Un conjunto de premios avala una obra que, en su conjunto, fue reconocida con el Princesa de Asturias, en 2015. También ha obtenido el Premio Café Gijón, el Premio Dashiell Hammett, el Premio de las Islas, el Premio Brigada 21 o el Premio de Novela Histórica Barcino.

La voluntad posmoderna del autor, digo, su albedrío creador, lo lleva esta vez a entrelazar sendas historias, cada una en un tiempo histórico muy preciso. En la primera, un policía criminalista descubre, en 1910, como un proxeneta puede llegar a convertirse en el ángel de salvación de todo un pueblo iluso. En la segunda, ambientada en La Habana convulsionada por las visitas de Barack Obama, Chanel y los Roling Stones, un censor cultural castrista de los años 70, envilecido por sus propios desmanes como detentor del poder, representa la mala hora en que los artistas e intelectuales cubanos resultaron fulminados por la intolerancia y la reprensión. Un poema dedicado a Anna Ajmátova cierra en la garganta del lector un dolor demasiado terrible que quizás esté repitiéndose poco a poco en este desierto de apagones eléctricos, medias verdades y mentiras completas donde ya a muchos artistas se les está impidiendo enviar sus obras al exterior para procurarse un mejor destino como seres humanos. Esta paradoja jodida de “El Hombre Nuevo” atornilla el alma a la tabla rasa de la desilusión y la fuga escéptica y nihilista cuando lees la novela.

Pero seleccioné al vuelo algunas líneas de esas 446 páginas que integran este texto, el cual anuncio y presento como un nuevo Clásico de la literatura hispanoamericana contemporánea. No exagero. Tampoco miento. Lo que me mueve a redactar estas palabras de reconocimiento y afecto para con la obra de Leonardo es esa delgada línea que nos acerca muchísimo a nuestros sendos países, donde la trastocada palabra DECENCIA ha terminado por convertirnos es una suerte de militantes del pesimismo (sic)…:

“Cuando el poder es cruel, las mezquindades humanas están de fiesta. Aquí la fiesta ha sido muy larga y muy movidita… ¿Deprimida?…

Esa tarde allí estarían bien representados todos los bandos posibles, superados los antagonismos: el de los pragmáticos y el de los soñadores, el de los curiosos y el de los ilusos, el de los nostálgicos y el de los esnobs. Viéndolos y entendiéndolos, el sexagenario Mario Conde sintió la marginación sideral de pertenecer a un partido en esos precisos momentos minoritario aunque de vasta experiencia en las derrotas y decepciones: el de los escépticos. Porque él estaba convencido de que, como los acordes de las guitarras de los Rolling, todo aquel ambiente festivo y leve solo se reducía a eso, a rock and roll, y a notas musicales colocadas sobre un tiempo efímero que pronto sería barrido por el viento de la realidad, por el inmovilismo programado. Y detrás quedaría apenas el recuerdo y la emoción, la breve satisfacción conseguida, ya inerme sobre una tierra baldía, agrietada, agobiada por la sed de los manantiales segados”.

Mejor búsquense este compendio de PERSONAS DECENTES que Leonardo Padura acaba de publicar con Tusquets. Napoleónica historia que también compendia la trascendencia de la lealtad y la amistad como heredad sublime. La decencia nada tiene que ver con axiologías o códigos deontológicos. Ya sabrán, si leen…

