Plataforma Unitaria: «Cuando una moneda se está devaluando es porque el público quiere salir de ella»

El economista y miembro de la Plataforma Unitaria José Guerra, aseguró que la devaluación del bolívar se debe a la desconfianza que tienen los venezolanos en esta moneda.

Guerra precisó que los ciudadanos, ante la inflación acelerada, adquieren bienes o divisas para proteger sus ingresos. «Cuando una moneda se está devaluando es porque el público quiere salir de ella», sentenció.

Asimismo, el especialista en economía indicó que «la política que ha seguido el Banco Central de Venezuela de intervenciones cambiarias se ha traducido en una pérdida de más de 750 millones de dólares entre enero de este año y el 19 de agosto. El Banco Central no tiene que aguantar la demanda de dólares porque sencillamente no tiene oferta de dólares», afirmando que este país es el único petrolero que no está acumulando reservas internacionales en forma de dólares.

Por otro lado, Guerra planteó que la explicación no reside en que le pagaron el salario a los trabajadores y eso es lo que está presionando el tipo de cambio. «La causa fundamental es la pérdida de confianza en la moneda nacional».

Siguió diciendo que es necesario un cambio político y económico para la salida de «la crisis de Venezuela», con nuevas políticas que generen confianza.

«Aunado a eso, se debe diseñar un programa para aumentar la producción petrolera (…) y sobre todo que el Banco Central no siga emitiendo dinero inorgánico».

