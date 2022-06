Piqué está viviendo en una casa de soltero, ¿Se separó de Shakira?

junio 1, 2022 - 2:47 pm

Shakira y Gerard Piqué conforman una de las relaciones más estables de la farándula internacional; Sin embargo, son varios los rumores en los últimos días que apuntan a que la pareja podría estar atravesando una crisis en su relación.

Y es que en los últimos días, ha habido algo de distanciamiento entre las dos celebridades. En medios internacionales como Marca (español), se afirma que el deportista reside en su casa de soltero, ubicada en Barcelona, en la que lleva viviendo durante la última semana sin confirmarse las razones específicas de su estadía allí.

El medio español El Periódico, relató que: “Hay quién ha visto, desde hace ya algunas semanas, al capitán del Barça, volver a vivir en su antiguo piso de la calle Muntane”.

Los rumores de crisis tienen en vilo no solo a los periodistas del mundo del entretenimiento, sino también a los paparazzis. Algunos de ellos, de la agencia española Europa Presss, registraron un reciente encuentro entre la intérprete de «Inevitable» y el futbolista. Se les vio en el interior de un vehículo y desde afuera los fotógrafos los interrogaron por estos rumores de problemas sentimentales que circulan sobre ellos, pero sin obtener respuesta alguna de su parte.

Asimismo, desde sus cuentas oficiales en redes sociales la pareja no ha emitido ni la más mínima palabra sobre su situación sentimental.

Otros especulan que la más reciente canción de Shakira «Te felicito», tiene que ver con la situación sentimental de la pareja. Debido a que parte de la canción dice: “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien esе show… Esa filosofía barata no la compro, lo siento. En esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

Alegando que otra posible razón de su separación habría sido por una infidelidad.

¿Será cierto o solo un rumor?

