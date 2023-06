“Piqué es fascista, clasista, xenófobo”: Dicen que humillaba a Shakira por ser latina

115228

Se trata de Jordi Marti, quien ha seguido de cerca la historia de Shakira y Piqué.

La presunta infidelidad de Piqué a Shakira sigue siendo noticia a pesar del tiempo que ha transcurrido y es que siguen saliendo nuevas actualizaciones de lo que Shakira vivió estando en la relación con Piqué, que lejos de ser perfecta, la barranquillera habría tenido que soportar mucho más que una infidelidad de parte del ex futbolista.

Ahora bien, Jordi Marti, quien siguió la vida de la cantante por más de 10 años en Barcelona, relató lo que descubrió sobre el mal trato que tenía el ex futbolista con la Barranquillera y es que a pesar que durante un tiempo lograron ser una de las parejas más estables de la farándula, todo parece indicar que era todo la contrario dentro del hogar, pues tan solo por ser latina, Shakira tuvo que enfrentar varias humillaciones.

“Durante 13 años me he enterado de lo que ha hecho Piqué en las noches, porque Barcelona es una ciudad muy pequeña, es compacta y tú te enteras de todo. Y Piqué, o sea de verdad, yo creo que solo le ha quedado la alcaldesa, es que Pique ha estado con media Barcelona y yo pensaba, y esto Shakira, será consciente o no será y Tonino (hermano de Shakira) me llama y me pregunta “¿cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?” Y yo le digo ¿en serio me preguntas eso?”, relató el paparazzi.

Aparte recordando las declaraciones hace poco dadas por el español sobre los latinos que dejaron un sinsabor entre millones de personas el comunicador dijo, “Piqué es fascista, es clasista y es xenófobo, sé que ha teñido comentarios muy feos con ella, lo sé porque me lo ha dicho gente cercana”, sin embargo ha sido precisamente el apoyo por parte de su tierra y sus fans en todo el mundo lo que ha casuado que ella pueda salir adelante.

Cabe recordar que fue Jordi Marti quien fue demandado hace tan solo unos días por Piqué y Clara Chía por supuestamente amenazarlo de muerte e intentar atropellarlo, sin embargo afortunadamente para muchos, el paparazzi salió victorioso pues desestimó todo lo dicho por el español.

Y es que al futbolista le salió el tiro por la culta, pues aparte de que las declaraciones de los testigos fueron contradictorias y no había bases suficientes para probar lo que él decía, Piqué tuvo que pagar los gastos del proceso, monto que llegaría a los 6 mil euros. Por otro lado se espera que el paparazzi voltee las cosas y lo demandó por injurias, pues para él su actuar estuvo gravísimo.