Petrolera canadiense adquirió la empresa mixta Vencupet para operar con Pdvsa

La compañía canadiense New Stratus Energy Inc. ha confirmado la adquisición del 50% de GoldPillar International Fund SPC Ltd, un fondo privado en las Islas Vírgenes Británicas. Este fondo, a su vez, posee el 40% de la empresa mixta Petrolera Vencupet S.A., titular de derechos de producción en diversos campos petroleros en los estados Anzoátegui y Monagas, Venezuela.

La operación, que inicialmente buscaba completarse en agosto de 2023, finalizó recientemente, permitiendo a New Stratus Energy Inc. avanzar con su ambicioso plan de inversión. La empresa canadiense destinará una significativa inversión de capital, aproximadamente 65,8 millones de dólares, a través de una línea de crédito renovable de seis meses, con el objetivo de reactivar hasta 246 pozos en los campos mencionados.

Con una extensión de 794,2 kilómetros cuadrados, estos campos, actualmente inactivos debido a la falta de inversión, fueron productores de petróleo desde 1960 hasta 2015, alcanzando una producción máxima de 60,000 b/d en su apogeo. Vencupet, una empresa mixta entre Cuba y Venezuela, ha cedido sus derechos de producción a GoldPillar, que se convertirá en el contratista exclusivo para las operaciones en estos campos.

A pesar de las proyecciones optimistas de New Stratus Energy Inc., la compañía expresa ciertas preocupaciones y riesgos asociados con la operación. Entre ellos, destaca la incertidumbre relacionada con las sanciones estadounidenses, que, aunque se levantaron por un período de seis meses en octubre de 2023, podrían reinstituirse.

Además, se señala la incertidumbre en la obtención de datos geológicos y técnicos precisos para los pozos, lo que podría dificultar las reparaciones necesarias. La necesidad de personal técnico especializado también se plantea como un desafío potencial para GoldPillar en la implementación exitosa de su programa de reactivación.

A pesar de estos desafíos, New Stratus Energy Inc. tiene como objetivo alcanzar una producción de 7,400 b/d de petróleo, contribuyendo al aumento general de la producción petrolera en Venezuela, que alcanzó los 780,000 b/d en noviembre pasado según fuentes secundarias de la OPEP. La flexibilización de las sanciones ha permitido a varias empresas internacionales participar en el aumento de la producción en el país sudamericano.

Se espera que el programa de reactivación inicie con la puesta en marcha de 90 pozos en 2024 y 2025, seguido por los 156 restantes a partir de 2026. La producción comercial se pronostica para el primer trimestre.

Noticia al Día con información de EFE