Personal jubilado de CANTV protestó por sus beneficios contractuales

Un grupo de jubilados y pensionados de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), protestó en horas de la mañana de este jueves en las afueras de la sede principal, ubicada en el municipio Cabimas, por sus derechos y beneficios contractuales.

El presidente de la asociación de jubilados, CANTV-COL, Carlos Ruiz, indicó que la empresa ha violado los beneficios contractuales estipulados en la contratación colectiva vigente y recalcó que actualmente el plan salud está prácticamente eliminado.

“El jubilado hoy en día está en unas condiciones deplorables, su dignidad ha sido prácticamente tirada al suelo, porque no nos respeta nuestros derechos tanto económicamente como en materia de salud”, afirmó el vocero.

Carlos Ruiz reiteró que no reciben los beneficios en cuanto a salud se refiere y se ven obligados en buscar por sus propios medios para costear lo que es medicamentos y consultas. Destacó que muchas de estas personas no tienen dinero ni para comprar comida.

Susana Baez, vicepresidenta de la Asociación de Jubilados Cantv-COL, manifestó que la situación es preocupante porque no cuentan con un sistema de salud acorde a sus necesidades y una clínica adecuada para que los jubilados puedan acudir. Resaltó que la única está en Maracaibo y aun así el traslado hacia allá se les dificulta.

Por otro lado, alegó que se les debe los reembolsos desde el año 2022 y apuntó que el sueldo actual no alcanza para nada, tienen suspendidas las cartas avales.

“Tenemos pacientes que se mueren de mengua por que no hay atención en clínicas y no hay recursos. Han sido años de lucha”, aseveró.

Señaló que no han obtenido respuestas por parte de las autoridades correspondientes, a quienes se les ha hecho diversos planteamientos. «Queremos que nos cumplan, con lo que nos ganamos con nuestro trabajo para que fuesen una empresa próspera. No tenemos culpa de que ahora no tengan dinero», dijo Báez.

Unos 8 mil jubilados y sobrevivientes se ven afectados a nivel nacional. En el caso del municipio Cabimas, más de 100 son perjudicados con esta situación.

Noticia al Día