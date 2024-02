Periodista zuliano ganó el ‘Concurso Literario Víctor Domingo Silva’ en Chile

230933

El periodista zuliano, Roberto Rivas Suárez, graduado en la ilustre Universidad del Zulia (LUZ), ganó el Concurso Literario Víctor Domingo Silva, el más importante y reconocido de la provincia de Limarí, en la Región de Coquimbo, en Chile, con su libro “La ciudad que le habló”. El evento es organizado por la Municipalidad de Ovalle.

Al comunicador de 49 años de edad, le fue adjudicado el premio en la categoría Narrativa Emergente.

Su historia

Rivas Suárez migró de Venezuela en agosto de 2017 y llegó a la Serena para trabajar en una empresa de alquiler de juegos inflables, animación de eventos y títeres. En paralelo laboró en construcción y en mantenimiento.

Trabajó en el Diario El Día, donde lo invitaron a cubrir un domingo porque necesitaban personal y de ahí, entre fines de semana y feriados, le pidieron reforzar el área de Deportes.

“Un día me entrevistó el jefe mayor, Don Ricardo Puga. Cuando le comenté mi experiencia en Venezuela me ofreció mudarme a Ovalle (capital de la provincia de Limarí) para ser Editor Jefe del Diario El Ovallino, parte del mismo grupo comunicacional y que necesitaba un editor. Acepté inmediatamente y me hice cargo del diario por cinco años”, sostuvo.

Laboró en El Ovallino de diciembre de 2017 a marzo de 2023. Allí escribió sus Crónicas Ovallinas, que publicaba cada domingo. En ellas la ciudad era protagonista y le hablaba a través de sus objetos, de las estatuas de la Plaza de Armas, de los campanarios de las iglesias. “Era la ciudad que me contaba sus secretos y yo los escuchaba y los escribía”, explicó.

Roberto recopiló las crónicas, les dio contexto, hizo una introducción y las inscribió en el concurso como un libro y ganó.

Hoy además es profesor de la cátedra de Habilidades Comunicativas de la Escuela de Formación de Carabineros, Grupo Ovalle, y de la cátedra de Narrativa y Lenguaje Transmedia, del Centro de Formación Técnica Estatal, Región Coquimbo.

