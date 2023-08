Periodista zuliana Doris Díaz Premiada en Ecatepec de Morelos

143518

Desde este viernes 18, la comunidad artística mundial posa su mirada en el desarrollo de la edición 2023 del Festival Internacional de Cine y Música, FYCIM, donde esta tarde, durante la ceremonia de inauguración, la comunicadora social zuliana, Doris Díaz Labarca, recibió (a través de la figura de su notable amiga, la artista Jaz Ferrer) una importante mención como periodista internacional.

Muy feliz estaba la colega cuando le contactamos para felicitarla. Recién había escuchado la moción, en vivo y directo, desde su casa de Las Delicias, en Maracaibo, cuando iniciamos la siguiente conversación:

-¿Qué representa para usted este reconocimiento? ¿En qué consiste el mismo, puntualmente? ¿Cuáles son los aspectos que para usted significan más, dentro del mismo.

-Buenas tardes. Quiero ante todo dar las gracias a Dios por permitirme vivir en el aqui y en el ahora, a mi papá José de los Reyes Díaz Isea, quien desde el cielo me acompaña en todo mi vivir, a mi mamá Minerva Iris Labarca Viuda de Díaz , mi mayor Bendición por obsequiarme el maravilloso regalo de mi existencia a mis hermanos Gustavo Adolfo y Ernesto Alonso por ser también pilar en mi formación y viven en mi corazón, a mis sobrinos y sobrinas y sus hijas pues son ellos quienes me estimulan y a toda mi familia en general , al Director del Festival Internacional de Cine y Música , edición 2023 , Conde de Mihali , Carlos Rom M . Mateus y a todo el equipo del Ficym , a la Dirección de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos , presidida por el Licenciado Fernando Vilchis Contreras ,por confiar en mi y detenerse para observar y ver mi trabajo , este reconocimiento representa para mi el aplauso al trabajo en equipo , a la responsabilidad , al amor que impregno en cada labor que realizó , a la dedicación , a la pasión que coloco en hacer bien mi trabajo pero por sobre todas las cosas en poder apoyar y ayudar a las personas . A ustedes NoticiaAlDia por este tiempo que me obsequian en tan lindo momento de mi existencia y que recibo con toda mi humildad.

Es importante destacar que Doris Day Díaz Labarca, en Buenos Aires, 2013, recibió la Distinción Gobernador Tomás Cresto, como “Líder para el Desarrollo y Proyectos Exitosos” y en verdad tiene bastantes millas de vuelo (literal) en sus alas. Hace una pausa y vuelve a decir:

. En qué consiste este nuevo reconocimiento?

– Es un diploma de reconocimiento que se otorga en esta oportunidad a los periodistas que de una u otra manera hemos realizado el trabajo periodístico dentro y fuera de nuestros países teniendo como bandera el abrazar todas y cada una de las iniciativas donde el ser humano sea cada vez más humano y donde los valores sean siempre la pauta que marque su ejercicio profesional.

-¿Cuáles son los aspectos que para usted significan más , dentro del mismo?

-El reconocimiento al trabajo con ética, con valores, con respecto , donde en el reconocimiento del otro me estoy reconociendo yo.

–De acuerdo a su experiencia: ¿cuál es el periodismo que se necesita hacer en estos momentos cruciales, tanto para el país como para el mundo?

-Un Periodismo con valores , con ética y profesionalismo , donde el señor “ego “ no nos arrope y donde el norte sea siempre ayudar , apoyar, sin mezquindades , sin etiquetas , sin hacer juicios donde seamos seres capaces de iluminar y brindar las herramientas que nos permitan ser ciudadanos de “Servicio”.

–¿Cuál es ese camino que la lleva a recibir ahora este galardón? ¿Qué consejo tendría para las nuevas generaciones de periodistas? ¿Cómo cree que se verá afectado el oficio periodístico con el advenimiento de nuevas fuentes o corrientes científicas y tecnológicas? ¿Sustituirá la IA a los comunicadores sociales? ¿Qué hacer al respecto?

-El mismo camino que me ha enseñado mi madre , mi familia, mi colegio “San Francisco de Asís”, mi Ilustre Universidad del Zulia , mis antiguos jefes y jefas , donde los valores morales serán siempre punta de lanza para ejercer tan hermosa y loable profesión como lo es el Periodismo . Que consejo tendría para las nuevas generaciones de periodistas ? Que se preparen bien que tengan enfoque en lo que quieran hacer y en su desempeño y que todo lo que hagan sea con amor , respeto, consideración, responsabilidad , puntualidad eficiencia y tener en cuenta el aprendizaje que me llevo en cada momento o situación que se viva. Luego, pienso que el oficio de periodista se vería afectado si nosotros lo permitimos, el hombre ha sabido adecuarse y adaptarse a las nuevas tecnologías y estoy segura que así como cuando salimos de la máquina de escribir para sentarnos frente a una computadora y responder a la altura del tamaño del compromiso asumido así tendremos que continuar aprendiendo y desaprendiendo, reinventándonos y haciendo lo que corresponda.

-¿Sustituirá la Inteligencia Artificial a los comunicadores sociales? Que hacer al Respecto?

-Bien pienso que no lo sustituirá , debemos saber usar esta herramienta que luce por demás un tanto peligrosa pero que definitivamente somos nosotros los que decidimos cómo emplearla y hasta qué punto poder contar con la misma.

Alexis Blanco

Noticia al Día