El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció hoy en horas de la tarde a través de su cuenta en la red social Instagram, el pago de la pensión correspondiente al mes de febrero de 2024 a los pensionados del país. Los adultos mayores recibirán el abono en sus cuentas bancarias atendiendo al salario mínimo vigente, el cual es de 130 bolívares equivalentes a 3,59 dólares.

La publicación realizada en la referida plataforma digital hace énfasis en el compromiso de la institución para con la “protección de los pensionados y pensionadas”, dejando en claro que el pago de este beneficio será realizado mañana 19 de enero de 2024.

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, comentó que los pensionados del IVSS recibirán US$ 25 a través de la plataforma Patria. “Este ingreso integral indexado mínimo para los trabajadores, ningún trabajador va a percibir menos de US$ 100, también tiene su expresión para los jubilados que pasan a ser ahora US$ 70, porque representa el 70 % de ese ingreso mínimo integral indexado, y para los pensionados, que son más de 5.500.000, ya van a llegar al equivalente a US$ 25 y acompañado de políticas de bonos de protección social de Patria superará los US$ 30”, explicó.

Noticia al Día / IGIVSS