El exgobernador del estado Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, reiteró su apoyo a la precandidata presidencial de oposición, María Corina Machado (MCM), “con primarias o sin primarias, voy a restearme con ella hasta el final… el tiempo es corto, pero lo que falta es intenso”, manifestó.

Como “una vagabundería” catalogó un posible adelanto de las elecciones presidenciales, y como conocedor de las leyes recalcó, “la Constitución y la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales son muy claros en cuanto a las fechas de los periodos constitucionales para las distintas instancias”, aunque destacó que no le sorprendería.

En cuanto a su inhabilitación política dijo que “es rara” pues tiene 14 años son poder salir del país y sin pasaporte, “y cuando me meto en el CNE para ver cómo está mi situación, dice: Cédula bajo observación, ciudadano con sus derechos civiles y políticos suspendidos, eso no está en ninguna decisión ni sentencia… Yo de aquí no me voy a ir”, puntualizó.

Noticia al Día