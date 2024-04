Omar Geles agradeció a quienes estuvieron pendientes de su salud: ¡Aquí estoy como un roble!

-El artista colombiano, Omar Geles agradeció a su fanaticada, familiares, allegados y amigos por haber estado atentos a su salud, tras haber tenido que ser trasladado a una clínica en Miami, Estados Unidos, luego de desplomarse en medio de una presentación el pasado sábado 27 de abril.

“Ser agradecido es el don más Preciado del ser humano y no tengo como pagarle a todos los que me han escrito y estuvieron pendiente de mi salud. A DIOS la gloria porque él es el dueño de la vida y de todo… Todavía me falta un puñado bien grande de canciones por regalarles”. escribió el exponente de música vallenata en su cuenta en la red social Instagram.

“Los AMO! ¡Aquí estoy como un roble!”, añadió en la misma red social.

Cabe recordar que el también compositor debió ser hospitalizado tras sentir un fuerte dolor en sus brazos y pecho que lo dejó sin aliento, lo que le obligó a interrumpir su concierto en la noche del pasado sábado donde obtuvo un “sold out”.

