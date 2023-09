Omar Barboza: La Primaria tiene buena salud, vamos muy bien

157743

El secretario general y nacional de la Plataforma Unitaria (PUD), Omar Barboza, desde el estado Zulia y en rueda de prensa, ofreció un balance sobre la elección Primaria, proceso que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre, para escoger el candidato opositor de cara a la elección presidencial del 2024.

Foto: NAD

Barboza señaló que el proceso que se prepara “goza de buena salud y vamos buen camino”. Agregó que desde la PUD se ha hecho una revisión en todos los estados del país, y los resultados han sido exitosos hasta ahora en cuanto a la preparación del evento electoral.

Al ser consultado sobre la eventual investigación de las autoridades sobre cómo se financiaría la oposición para hacer la Primaria, el también expresidente de la Asamblea Nacional (AN), precisó que los mencionados comicios se organizan con recursos de los partidos políticos, de la gente que colabora y no del Estado, a su juicio, para generar un cambio democrático en el país. “Venezolanos que les duele este país, nos están ayudando”, aseguró.

Foto: NAD

Sobre las inhabilitaciones

Desestimó las declaraciones de la exvicepresidenta de la Plataforma, María Carolina Uzcátegui, sin embargo, subrayó que solo algunas de sus cuestionamientos han sido revisados para ser corregidos.

Reiteró que ningún candidato inscrito en este proceso está inhabilitado según el artículo 227 de la Constitución de la República. “Para estar inhabilitado tiene que estar condenado penalmente, es decir, bajo sentencia de un Tribunal, y ninguno lo está. Hay inhabilitaciones administrativas y arbitrarias.”, recalcó.

“No es que lo desestimamos, que no dejen inscribir a un candidato, cuando llegue ese momento compartiremos la estrategia. No nos queremos adelantar por los que no quieren que la primaria tenga éxito y quieren desanimar”, añadió Barboza.

Foto: NAD

Movilización en el Zulia

El secretario general y nacional de la PUD, hizo referencia a que habrá más de 300 centros de votación habilitados en el estado Zulia donde se desarrollará la Primaria el próximo 22 de octubre, donde se estima una movilización de más de 12 mil personas.

Lee también: Primaria el 22-O sigue adelante: Plataforma Unitaria

Noticia al Día