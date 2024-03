“Ojalá María Corina, Manuel y todos los que queremos cambio podamos coincidir y remar juntos”: Capriles

251918

El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, envió un mensaje al pueblo, en medio de la situación política que vive el país de cara a las próximas elecciones presidenciales el 28 de julio.

El opositor escribió en su cuenta de Instagram: “Mi sueño y anhelo es el mismo de millones de venezolanos: una Venezuela libre, justa, próspera, democrática, con oportunidades para todos, y donde podamos encontrarnos los que estamos acá y los que tuvieron que ir a otros países en búsqueda de una mejor vida”.

Agregó: “No perdamos ese gran objetivo. No perdamos que la razón de la lucha son los venezolanos y el país. Nada puede estar por encima de ello. Somos muchos los que hemos tenido que lidiar con cárcel, inhabilitación, persecución, arbitrariedades”.

El político recordó su paso por la cárcel: “En mi caso he estado preso y ahora injustamente e inconstitucionalmente inhabilitado por 15 años (van 7). El diagnóstico está muy claro, quienes están en el poder no actúan democráticamente, pisotean la Constitución y las leyes diariamente. No creen en la democracia. Nosotros si creemos en ella”.

Capriles aseguró que en este momento las fuerzas del cambio y la democracia han decidido participar en las elecciones.

“Los venezolanos quieren votar y elegir una alternancia, un cambio. Esto no es una competencia por el liderazgo opositor. Eso es un error”, agregó.

Ante esto, dijo: “María Corina Machado, por supuesto que es la figura del momento, pero no la dejaron inscribirse, la inhabilitaron inconstitucionalmente también. Decirlo no es aceptarlo, todo lo contrario.

“Igualmente, no dejaron inscribir a la persona que ella propuso junto a los partidos, la Dra. Corina Yoris; también otra arbitrariedad y abuso”, señaló Capriles.

“El tema frente a eso es ¿qué hacer?”, preguntó Capriles, a lo que dijo: “Ojalá que María Corina (Machado) y Manuel (Rosales), ojalá que todos los que queremos cambio podamos coincidir y remar juntos. ¿Por qué no hacerlo? Ya han conversado. ¿Por qué no hacerlo de nuevo?, y buscar coincidencias que seguro serán más grandes que las diferencias”.

