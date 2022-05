Oficial: Canelo Álvarez peleará con Golovkin el 17 de septiembre

mayo 24, 2022 - 2:44 pm

1885487

El púgil mexicano Saúl “Canelo” Álvarez anunció a través de sus redes sociales que la trilogía con Gennady Golovkin se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre de 2022.

“Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. Es momento de terminar lo que comenzamos y defender nuestros títulos. #CaneloGGG3 este 17 de Septiembre 🇲🇽 Sede por confirmar”, indicó en su cuenta de Instagram.

La primera pelea que disputaron los dos boxeadores en el año 2017 terminó en un empate. Luego, en el 2018, el tapatío derrotó al kazajo por decisión mayoritaria en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En su próxima pelea con Golovkin, Canelo Álvarez pondrá en juego los títulos mundiales de los pesos supermedianos (168 libras). El 6 de noviembre de 2021, el mexicano se convirtió en el campeón indiscutido de esta división al derrotar al estadounidense Caleb Plant.

De esta manera, la revancha con Dmitry Bivol, el otro gran objetivo de Álvarez, tendrá que esperar hasta el próximo año 2023.

Lee también: El Balón de Oro 2022 será entregado el 17 de octubre

El ruso le propinó a Canelo la segunda derrota en toda su carrera, al vencerlo por decisión unánime el pasado 7 de mayo.

“Obviamente a nadie le gusta perder, en lo personal soy una persona muy competitiva que siempre le gusta ganar. A nadie le gusta perder y es un sentimiento muy feo (…) Intentamos subir de peso, ganar otro campeonato en las 175 libras, no se logró y como lo dije, eso no quiere decir que no lo voy a volver a intentar”, declaró Canelo.

El dueño de los títulos del peso supermedio de la Organización Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, reiteró que tras retar a Golovkin, tendrá una revancha ante Bivol.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Juan Molina

Noticia al Día