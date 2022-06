NUEVO TIROTEO EN EE.UU: Una mujer muerta y dos heridos tras fuerte discusión durante graduación en universidad de Nueva Orleans

mayo 31, 2022 - 10:14 pm

Nueva Orleans. Una mujer de edad avanzada muerta al recibir un disparo y dos hombres heridos, fue el saldo de un nuevo tiroteo, en la tarde de este martes. Reseñó El Financiero.

Según el citado medio, el trágico desenlace ocurrió luego de una fuerte discusión que terminó en un enfrentamiento a tiros, en el estacionamiento de la Universidad de Xavier, en Nueva Orleans, durante una ceremonia de graduación de la secundaria Jef Morris.

La identidad y edad de la mujer no ha sido revelada. La policía dijo que no puede confirmar que sea abuela de algún estudiante graduado. Tampoco se informó sobre la edad de los hombres heridos, pero los disparos impactaron en la pierna y el hombro y que no son potencialmente mortales.

Al menos tres personas fueron detenidas para ser interrogadas, pero hasta la 1:10 p.m. no se habían realizado arrestos. Se describió el incidente como un “acto de violencia sin sentido”, que comenzó con una discusión entre dos mujeres cuyas edades no fueron reveladas.

#Internacional |📌 Se reportan tres personas lesionadas con arma de fuego tras un tiroteo en la universidad Xavier de #Nueva Orleans, se llevaba a cabo una graduación. 👉Nota completa: https://t.co/FAXJHfuAJG pic.twitter.com/tepG1IaDba — EL EDÉN MX (@eledenmx17) May 31, 2022

Su discusión en el estacionamiento se intensificó rápidamente hasta que sacaron armas y dispararon, dijo. Se creía que la anciana golpeada era un transeúnte inocente.

“Los estudiantes de último año de Morris Jeff estaban allí para compartir sus logros colectivos y disfrutar del brillo de su futuro, solo para ver cómo la violencia armada desgarraba su optimismo. Esto tiene que parar. Debemos unirnos como comunidad, como país, y abordar el daño causado por el acceso a las armas y llegar a la raíz de la ira y la desesperación que obliga a las personas a siquiera pensar en dañar a otros. Todos nuestros niños tienen derecho a estar seguros y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger ese derecho. Mi corazón se rompe por las familias de las víctimas, y les imploro a todos que nos unamos a ellos en su momento de necesidad”, , dijo el superintendente de NOLA-PS, el Dr. Henderson Lewis Jr.

❗️Nuevo tiroteo en Estados Unidos. Esta vez ha sido en Nueva Orleans, durante la fiesta de graduación de una universidad. Una persona ha sido asesinada y dos han resultado heridas. Es el quinto tiroteo en los últimos 15 días. Estados Unidos se va a la mierda. pic.twitter.com/kCZA7tmSSL — Eleméntal (@ElementalELM) May 31, 2022

El tiroteo ocurrió en un estacionamiento fuera del Centro de Convocatorias, utilizado como sede de numerosas ceremonias de graduación de la escuela secundaria cada primavera. Los testigos le dijeron a Fox 8 que se escucharon entre 5 y 12 disparos.

⭕️#Entérate

Registran tiroteo en una universidad de Nueva Orleans, #EstadosUnidos mientras celebraban una ceremonia de graduación, que dejó un muerto y dos heridos; autoridades reportaron una persona detenida. pic.twitter.com/t7TPdqbS8h — EL TABASQUEÑO Hector Tapia (@HectorTapia_) May 31, 2022

Tiroteo en graduación de secundaria en Nueva Orleans deja un muerto. Una mujer murió y dos hombres resultaron heridos después de un tiroteo ocurrido en la Universidad Xavier de Nueva Orleans, Luisiana, donde se celebraba una graduación. pic.twitter.com/Uo4BHbNxUl — Chikistrakiz (@chikistrakiz) June 1, 2022

