Nueva York aumenta de 18 a 21 años la edad para comprar rifle de asalto

junio 6, 2022 - 5:23 pm

1888682

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, convirtió este lunes en ley varias medidas para endurecer el control de armas de fuego, siendo la principal el aumento de 18 a 21 años la edad para poder comprar un rifle de asalto y se exigirá además tener una licencia.

Con esta medida, Nueva York, que ya tenía las leyes más restrictivas del país, se une a los estados de Florida, Hawái, Illinois, Vermont y Washington, que limitan a 21 años para comprar algunos tipos de armas largas, mientras que Utah evalúa una propuesta similar.

For our neighbors in Buffalo and across the country, we cannot grow complacent, we cannot grow numb and we cannot tolerate inaction on common sense gun reform any longer.

The 10 bills I signed into law today are the start of our work to stop these tragedies — not the end. pic.twitter.com/awokEF8Ec3

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 6, 2022