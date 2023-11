187424

-En épocas de pagos de bonos y aguinaldos con motivo de fin de año hay que ser muy cauteloso a la hora de recibir información, pero sobre todo al generarla, pues los delincuentes expertos en estafas están al acecho, aparece María, Luis, José y cuanto nombre común existe, ahora mayormente por mensajería de texto y Whatsapp.

Usuarios de Telegram y Whatsapp alertan sobre un link a través del cual se les solicitan datos personales como número cédula de identidad y teléfono, con el cuento de: “Bono Patria Noviembre 2023 para ayudar a todas las familias necesitadas”.

Y aunque al momento las autoridades no se han pronunciado al respecto, pues tienen sus canales informativos actualizados, ya empezó a circular una cadena con el siguiente texto: “ALERTA.. No abras este anuncio y no escribas tus datos personales. Es un anuncio falso y roban tu información personal”.

La sugerencia es a la ciudadanía venezolana a no caer en posibles estafas y no enviar sus datos personales a desconocidos, pues con estos datos personales los delincuentes podrían apropiarse o hackear sus cuentas bancarias.

