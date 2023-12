Nuestros Niños Cantores ya oran y cantan en Roma

199966

Es nuestra mejor, inminente y magna noticia cultural: La delegación del Instituto Arquidiocesano Niños Cantores del Zulia ya disfruta del clima energizante de Roma, donde han llegado para participar en el 44to. encuentro lírico sacro, evento internacional donde asisten tres mil niños de 27 países; solo tres de Latinoamérica: Panamá, Venezuela y México. Una extraordinaria experiencia artística y cultural donde comparecerán también instituciones muy prestigiosas, tales como los Niños Cantores de Viena, el Coro de Escolanía de Montserrat, Escolanía del Escorial y Niños Cantores de Ratisbona, entre otros.

La profesora Yusbelys Socorro, nuestra fuente directa con la emocionada delegación zuliana en Roma, ha testimoniado paso a paso lo que representa un periplo de histórica trascendencia para la región. Hace rato, en el programa radial de Cynthia Tariche, declarábamos que esta gira por Europa representa un magnífico corolario para un año 2023 que, desde el ámbito de lo cultural, ha sido estupendo. Dios bendiga a nuestros puericantores, comandados por el noble padre Richard Colmenárez, por quienes evocamos ahora mismo la Santa Palabra del Tercer Domingo de Adviento:

Liturgia marcada por la alegría. La alegría de saber que el Señor ya está cerca. «Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios», decía Isaías. «Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador,” decía María. «Estad siempre alegres», decía Pablo. Dios está cerca en todos los sentidos. No sólo tenemos derecho a estar alegres, sino que tenemos la obligación de ser alegres.

Evangelio

San Juan 1, 6-8.19-28:

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?». Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?». Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el Profeta?». Respondió: «No». Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?», Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: «Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia». Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando…. Palabra de Dios…Te alabamos Señor..!

La Federación Internacional de Puericantores está presidida por el señor Jean Henric, con Matthias Balzer y Joe Cordo, como vicepresidentes. Su contacto en la red es www.puericantores.org

Desde Instagram, a través de la página oficial de nuestros embajadores puericantores, tenemos a bien compartir algunos de los links que, desde la Ciudad Eterna, nos ha venido alimentando la misma institución que ahora pone muy en alto el nombre de Venezuela.

Seguiremos, muy pendientes, para compartir toda la información atinente a esta embajada puericantora. ¡Enhorabuena…!





Noticia al Día / Alexis Blanco