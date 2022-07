Novak Djokovic logró su séptimo título de Wimbledon: El 21° Grand Slam de su carrera

julio 10, 2022 - 1:11 pm

El serbio Novak Djokovic, tercera raqueta del mundo, ganó el domingo su séptimo título de Wimbledon y el 21º Grand Slam de su carrera al imponerse en la final a Nick Kyrgios por 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3).

Djokovic, de 35 años, tardó tres horas en derrotar al controvertido australiano, 40º del mundo, en la pista central del All England Club londinense, donde levantó el trofeo por cuarta vez consecutiva desde 2018 (el torneo se canceló en 2020 debido a la pandemia).

Con esta victoria, el serbio se queda solo una por detrás de Rafa Nadal, que tras ganar este año el Abierto de Australia y su 14º Roland Garros, cuenta ya con 22 títulos de Grand Slam.

Se queda también a un solo título de igualar el récord de ocho trofeos de Wimbledon, en manos del suizo Roger Federer. Djokovic «es un poco un dios, no voy a mentir», reconoció Kyrgios, felicitando a su rival.

El australiano aseguró no tener «absolutamente» más ganas de competir por ahora, «creo que yo y todos estamos exhaustos de tanto tenis». Pero dijo «esperar algún día estar aquí otra vez».

«Nick, volverás», le aseguró Djokovic, considerando que el polémico tenista ha «demostrado porque merece ser uno de los mejores jugadores del mundo especialmente en esta superficie».

