–El Día Internacional de la Mujer, se celebra cada 8 de marzo y está reconocido por las Naciones Unidas. En este día se conmemora la lucha de las mujeres por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo integro como persona.



Hoy hemos querido reconocer la actuación de una destacada mujer en la vida pública cómo política, cómo funcionaría de gobierno en oportunidades, cómo diputada, cómo líder comunitario y cómo miembro de familia, en cada espacio con una representación destacada.



Nora Cecilia Bracho Parra, una maracucha licenciada en administración y política venezolana. Actualmente es diputada a la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad Democrática y presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios entre 2018 – 2020 – 2022 y recientemente por unanimidad fue reelegida presidenta del Partido Un Nuevo Tiempo en el Zulia (UNT Zulia).

-¿Nora, cuáles son tus sueños, hasta donde quieres llegar?

Servir a mi país, y llegar tan lejos como la política lo permita. Los límites los ponemos nosotras mismas, yo soy una mujer a la que no le gustan las limitaciones.

– En política a veces hay que callar a pesar de que el momento diga que no debemos hacerlo ¿Eso es verdad?

Las mujeres nunca debemos callar, y más si se trata de defender nuestros derechos.

– ¿Cree usted que, entre cocinar, limpiar, ir a buscar agua o cuidar de los niños y las personas mayores, las mujeres realizan al menos 2,5 veces más trabajo remunerado que los hombres?

No sólo lo creo, así lo confirma la ONU, la OIT y yo misma, que luego de mis labores públicas me ocupo de la casa, yo trabajo mucho más, ocupo más tiempo para cumplir con todo lo que se me exige, y yo soy una mujer privilegiada, es más duro para la mujer que trabaja en la economía informal y que tiene hijos y personas mayores a su cuidado, que tiene que recoger agua y cocinar a leña.

«Las mujeres nunca debemos callar, y más si se trata de defender nuestros derechos», afirmó Nora Bracho. Foto: Cortesía

Nora Bracho: los problemas de las mujeres son de la sociedad

– Si tuviera que presentarse a unas elecciones locales, o apoyar a candidatas ¿esto sería una manera fundamental de garantizar los derechos de las mujeres?

Por supuesto, en Venezuela debemos avanzar hacia la paridad en todos los espacios, y eso debería tener rango constitucional por cierto.

– ¿Las mujeres en la comunidad tienen muchos problemas sociales cómo los que tienen en su casa para poder dedicarse a ello?

Los problemas de las mujeres son los problemas de la sociedad, esa distinción entre lo público y lo privado es lo que nos tiene en el nivel de esperar que pasen 130 años para lograr la verdadera igualdad en el mundo, ocuparnos de los problemas de las mujeres de manera real nos ahorraría un buen tiempo, y nada mejor que hacerlo en comunidad.

– ¿Que puede hacer hoy día una dirigente en apoyo a contrarrestar la violencia contra las mujeres y las niñas que existe en el país y que va en aumento?

Haciendo propuestas de políticas públicas que detengan la violencia, moderando el discurso y llamando a la paz y la reconciliación, hacer una labor pedagógica en donde seamos enfáticas en decir que el cuerpo, el corazón, las ideas y la dignidad humana se respetan.

– ¿Cómo podemos alcanzar en un país como en el que vivimos, una sociedad más justa e igualitaria, libre de violencia y discriminación?

Las sociedades justas e igualitarias se construyen entre todas y todos, cada quien debe tomar conciencia de su rol y asumirlo. En particular la lucha por la equidad de género no es sólo un asunto de mujeres, también es de los hombres, y la cultura de paz y la no discriminación nos compete a todos y todas.

– Dicen que la mujer que está en la calle trabajando desde muy joven, no sabe mucho de cocinar y quehaceres domésticos. ¿Es verdad?

Así como el hombre que está en la calle trabajando desde muy joven tampoco, no es obligación exclusiva de las mujeres saber de labores domésticas, o lo hacemos por igual o nos aprovechamos de la tecnología y contratamos robots que lo hagan por nosotros.

– ¿Es verdad que las mujeres son las que toman las decisiones cuando se trata de finanzas del hogar?

Esa moneda tiene dos caras, para las madres solteras es así, son ellas las que deciden y administran, pero no podemos negar la realidad que viven muchas mujeres con pareja que son maltratadas y a las que se les suprime su independencia económica, los hombres que «aportan el dinero de la casa» tienden a ejercer control de gastos a las mujeres privándoles por ejemplo el acceso a productos de higiene menstrual, métodos anticonceptivos, o algún tipo de autocuidado.

«Para contrarrestar la violencia hay que tener propuestas de políticas públicas que la detengan». Foto: Cortesía

– La mujer anda hoy en día «buscando medio para completar un real» y de esta manera ayudar a la familia a sobrevivir ¿esto debe ser así, o es exclusivo del hombre?

A las mujeres se nos ha excluido históricamente con el prejuicio de que «nos debemos quedar en la casa». Actualmente los países pierden al menos 5 por ciento de sus ingresos netos por no tener a las mujeres plenamente incorporadas a la fuerza laboral. Nada es exclusivo del hombre, nosotras debemos ser económicamente independientes, y más aún cuando el 40 por ciento de los hogares venezolanos están dirigidos por mujeres, es decir, no hay opción de exclusividad masculina con esa realidad.

– La mujer que hoy protesta en la calle por sus salarios y beneficios, ¿es a su juicio, digna de admirar?

Todas las mujeres somos dignas de admiración, somos la mitad de la población mundial y tenemos que exigir nuestros derechos, claro que las tenemos que admirar y entre nosotras mismas nos tenemos que admirar y apoyar.

Javier Sánchez

Noticia al Día