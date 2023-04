80718

-Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se pronunció en torno a la operación anticorrupción que adelanta el Estado venezolano y aseguró que los detenidos están hablando y revelando el alcance de esta trama.

“Los detenidos están hablando y todo se va sumando”, indicó durante su programa Con el Mazo Dando, donde señaló que entre las investigaciones que se adelantan está la “explosión inmobiliaria” que se evidenció en el municipio Baruta, en la zona de Las Mercedes.

“Fue cambiada la ordenanza municipal y violando las normas autorizaron la construcción de torres”, apuntó el también diputado a la Asamblea Nacional, quien adelantó que esta “explosión” de construcciones se suscitó en otros municipios.

Cada quien que asuma

Indicó que tras las primeras detenciones de algunos de los responsables en el caso de la alcaldía de Baruta, se han suscitado acusaciones entre los posibles involucrados o responsables de permitir estas construcciones.

“¿Quién aprueba las ordenanzas municipales? La Cámara Municipal. Bueno cada quien que asuma su responsabilidad”, dijo al tiempo que desestimó las acusaciones de “persecución política” resaltando que “la Policía contra la Corrupción va haciendo todo metódicamente” para evitar estas especulaciones.

“La lucha contra la corrupción es contra todo aquel que se esté apoderando del dinero del pueblo venezolano y para todo aquel empresario que, usando su dinero, se aproveche para comprar prebendas”, enfatizó.

Recalcó que los funcionarios del Gobierno que han sido detenidos por estar inmersos en delitos de corrupción “no son chavistas” e instó a quienes ejercen cargos públicos a evitar la práctica del robo de los bienes del pueblo y para beneficiar a empresarios.

«Chatarrita cobró por los permisos»

Denunció además que el político de oposición Henrique Capriles Radonski habría cobrado dinero procedente de unos permisos de construcción en su época como alcalde del municipio Baruta.

Los cobros, se habrían ejecutado para permisar, aprobar y autorizar; la construcción de unas residencias en un terreno superior al Hotel Tamanaco Intercontinental.

«A mí me llegó una denuncia ahorita, de unos edificios y de unas residencias que construyeron arriba del Hotel Tamanaco…

Me dijeron: Diosdado jorunga allí, que Chatarrita cobró por los permisos en su momento como alcalde. Ahí quien cobró fue Chatarrita en su momento como alcalde… Porque bueno, ellos son así… Violando todas las ordenanzas, es que ellos son así.

Nosotros lo que hemos dicho, el gobierno nacional y el Estado todo, es que el Estado que está contemplado en esta constitución, ha establecido una cruzada contra la corrupción.

Y lo hemos dicho, caiga quien caiga; el que no la debe no la teme… Si usted tiene rabo de paja, no se acerque a la candela por se le va prender», refutó refiriéndose a Capriles, a quien denomina con el sobrenombre de «Chatarrita».

Noticia al Día/Con información de Últimas Noticias, Diario 2001