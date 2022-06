No sólo Evaluna se comió su placenta, las Kardashian también

junio 16, 2022 - 2:45 pm

Tras darse a conocer que Evaluna se comió la placenta llovieron las críticas, pues hay quienes no conciben que esto pase.

Quizás al conocer que las Kardashian también se comieron su placenta tras los respectivos embarazos, cambiarán de expectativa, pues ha quedado evidenciado que lo que digan o hagan estas socialités se convierte en ley para las masas que les siguen hasta la sombra.

En primer lugar, la placentofagia o comerse la placenta después del parto lleva ciertos años como una actividad común y tendencia en el mundo del espectáculo, que lo hacen a través de cápsulas, licuados o deshidratada.

Y finalmente puede ayudar a prevenir la depresión postparto, a bajar de peso más rápido, a reducir el dolor y la hemorragia, a aumentar la producción de leche materna y hasta a mejorar la vinculación entre la madre e hijos.

Sin embargo, estas preparaciones no eliminan por completo las bacterias y virus infecciosos que podría contener la placenta. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una advertencia en contra de tomar cápsulas de placenta, debido a un caso en el cual un recién nacido presentó estreptococo del grupo B después de que la madre tomó píldoras de placenta que contenían estreptococo del grupo B y amamantó al bebé

Dos de las Kardashian

El 5 de diciembre de 2015 Kim Kardashian dio a luz a su segundo hijo, Saint West, y con la llegada del alumbramiento también llegó una en la que confesó que decidió comerse su placenta tal y como lo contó en su momento en sus redes.

My experience eating my placenta is up on my app! https://t.co/0aC3YXxIgv pic.twitter.com/xcCEtVCvzb

— Kim Kardashian (@KimKardashian) December 14, 2015