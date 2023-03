No se metan en vainas: La advertencia de Diosdado a los diputados

70454

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, instó a los diputados del denominado Bloque de la Patria de la Asamblea Nacional a no cometer delitos de corrupción.

«Yo les pido encarecidamente a los señores diputados del Bloque Parlamentario no se metan en vainas. No va a haber perdón para eso», dijo Cabello durante su intervención en la sesión de la AN.

#31Mar #ANGobierno @PeriodistaAlejo: Diosdado Cabello a los diputados “no se metan en vainas, no va haber perdón para eso”.pic.twitter.com/Wom7t5FRN4 — Reporte Ya (@ReporteYa) March 31, 2023

También confirmó la detención de los directivos de la empresa estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el estado Bolívar y expresó: «Con esto no nos van a chantajear a nosotros, lo dijimos desde un principio. El que no quiera aparecer en algo, no se meta, no se vincule».

Y añadió que «Caiga quien Caiga» se seguirá dando con aquellas personas que incurran a hechos corruptos.

