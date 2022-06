«No se espera encontrar rápidamente miles de casos de la viruela del mono en Venezuela»: Infectólogo Julio Castro

Sin embargo, aclaró que la viruela del mono no tiene los mismos rangos de transmisión respiratoria que tiene el COVID-19; que es muchísimo más alto.

Además, apuntó que no hay evidencia de transmisión por cercanía, aunque recomendó vigilar a las personas que estaban sentadas al lado del paciente en la aeronave. «Pero más allá de eso, no es una enfermedad que se va a transmitir a la mitad del avión; no es lo que uno esperaría».

«El tiempo de incubación y de observación de los posibles casos es más largo que el del COVID-19; porque las lesiones pueden durar activas hasta tres semanas. Y si hay lesiones, hay transmisión», manifestó.

Destacó que mientras no haya casos secundarios, este primero que se detectó es «aislado» y no deberíamos tener más casos en el país. Sin embargo, resaltó que si se presentan sí se debe establecer una cadena de transmisión un poco más larga.

Castro acotó que, de acuerdo a su lógica médica, este caso fue identificado en una comunidad y no en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

«Es decir, alguien vio las lesiones e hizo la denuncia formal. Se tomó la muestra y se confirmó. Y una vez que se empieza a buscar la cadena epidemiológica, se encuentra que esta persona llegó de viaje. Me parece difícil que alguien, a menos que digas que tienes viruela del mono cuando llegas, se te haga una pesquisa bajándote del avión porque eso no se detecta con la PCR del COVID-19, eso es con PCR específicos», expresó.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, el médico afirmó que hay enfermedades como varicela o la lechina que «pueden parecerse» por las ampollas en la piel; «pero ante la duda uno tiene que notificar».